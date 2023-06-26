7、8名台人去日本玩「當自己家行為」曝　同鄉尷尬先離開

▲林智群分享在日本居酒屋遇到的一群台灣人。（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者彭懷玉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

許多人出國首選日本，律師林智群今天（26日）分享帶家人到日本玩，晚餐到一家居酒屋吃飯，結果遇到一群台灣人大聲聊天，根本當自己家，讓他直呼，「還是趕快買單走人，比較不會感到尷尬。」

林智群在臉書說，他們住的飯店附近都是居酒屋，不想走太遠，裡面的人是有在聊天，但都小小聲的，然後進來7、8個台灣人（口音加上聊天內容），應該也是觀光客。

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▼許多台灣人喜歡去日本玩。（圖／資料照）



林智群指出，這群台灣人聊天聲音整個居酒屋都聽得到，根本當成自己家，「嗯，還是趕快買單走人，比較不會感到尷尬，沒人對你們聊天內容有興趣好嗎。」

對此，許多網友留言，「真的，我在京都旅行時，一早正享受古都的寧靜，結果迎來了一群台灣人大聲在街頭嚷嚷，就像在巿場叫賣一樣」、「去日本旅遊用餐時，最怕就是有台灣人也在，情形就差不多是這樣，有遇過的一次就嚇到。」

▼林智群發文。（圖／翻攝林智群臉書）



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