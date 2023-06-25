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日本自衛隊試用「星鏈」服務！強化通訊能力　為「有事」提早準備

▲▼SpaceX 獵鷹9號火箭去年7月在美國佛州卡納維拉角太空軍基地發射升空，上面搭載星鏈衛星。（圖／達志影像／美聯社）

▲SpaceX 獵鷹9號火箭去年7月在美國佛州卡納維拉角太空軍基地發射升空，上面搭載星鏈衛星。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

如今全球正形成「新冷戰」局面，中國、俄羅斯正力圖加強攻擊敵方衛星的能力，日本政府為了強化通訊能力，乃決定從今年3月起，就讓自衛隊開始使用美國太空探索科技公司（SpaceX）所推出的衛星高速通訊服務「星鏈」（Starlink），不過目前依舊處於試用階段，預計明年度將正式投入相關服務。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府多名相關人士透露，日本防衛省今年3月與提供星鏈服務的代理商簽下合約，將天線等通訊器材發放至陸海空自衛隊，除了在基地和駐屯地等10多處進行訓練外，在訓練時也讓部隊使用，藉此來檢測使用上有無出現問題。

儘管目前防衛省採取自家技術，將2枚X波段的通訊衛星發射至距離地表高度約3萬6000公里的地球靜止軌道上，供自衛隊使用，但如今卻首度使用來自民間衛星技術、距地表55公里的低地球軌道運行的的多枚小型衛星「星鏈」。

報導指出，日本自衛省為何獨鍾太空探索技術公司推出的星鏈，其實是因為自從去年2月底烏克蘭遭到俄軍侵略以後，即便國內因俄軍火箭和導彈轟炸基礎設施導致出現通訊障礙，但星鏈依舊能夠給予烏克蘭網路通訊支援，在協助烏軍發動反攻上扮演關鍵角色。

中國、俄羅斯皆擁有能從地面上干擾他國衛星無線電波的裝置，而其實目前仍未停止相關妨礙行為，一旦事態爆發時通訊衛星遭到中俄等敵軍攻擊，若是一般通訊衛星可能會造成通訊功能故障，影響部隊運用，不過SpaceX推出的星鏈因為能同時發射出多顆衛星，即便遭到敵軍破壞，仍能持續維持運作。

另外，日本防衛省早從去年起就宣布將參加由美國所主導的多國共享防衛通訊衛星，目前正處於參與程序中，未來將推動和同盟國、夥伴國之間的合作。

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