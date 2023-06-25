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韓媒《朝鮮日報》專訪馬英九：「台海開戰」無法避免　取決兩岸溝通

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭邁入長期化，以及俄國內部局勢紛擾，全球擔憂下個即將開戰的火藥庫恐怕是台灣海峽。為此，南韓境內發行量第一大的保守派媒體《朝鮮日報》最近透過國際中心記者、北京特派員李伐贊專訪我國前總統馬英九，馬英九表示全球局勢「牽一髮而動全身」，兩岸必須在中間地帶尋求維持現狀的最佳方案。

報導也提到，出身自目前台灣最大在野黨「國民黨」的馬英九，在黨內擁有最大的影響力，和現在執政的民進黨相比，國民黨被評價為對中國態度相對友善的政黨，而他曾於2015年就任總統期間選擇在第三地－新加坡和中國國家主席習近平舉行會談。

▲▼馬英九和習近平2015年在新加坡會談時「世紀之握」。（圖／記者張一中攝）

▲馬英九和習近平2015年在新加坡會談時「世紀之握」。（圖／記者張一中攝）

《朝鮮日報》國際中心記者李伐贊（이벌찬）本月21日特地前往位於台北市內湖區的馬英九辦公室進行專訪，馬英九在開頭就點出兩岸歷史「分合」（分久必合、合久必分）的必然，認為從中國歷史的脈絡來看，台灣最終無法避免與中國之間的戰爭，不過交戰的程度取決於兩岸是否維持溝通，而中國從分裂走向統一，必然需要支付龐大費用。

馬英九表示，「回顧中國4600年的歷史，有70%的時間維持統一、30%的時間則處於分裂狀態，我認為兩岸不可能能夠永遠逃避戰爭的發生，但是究竟何時開戰、戰爭開打的程度等等，取決於兩岸的應對方式。在我就任總統的8年（2008至2016年）內，全球無論哪個國家都認為兩岸不可能開戰，然而目前台灣距離戰爭卻只有一步之遙。」

當記者問到來自中國本土使用武力的威脅的日益加劇時，馬英九在回答中為北京當局開脫，「習近平先生（新加坡會談時馬、習互稱先生）主張追求和平統一的同時，絕不放棄『武力統一』，這段發言對兩岸關係發展毫無助益，只會讓台灣同胞緊張。」

▲▼ 馬英九、張自忠、重慶 。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

馬英九補充，「至於中國始終擔憂，若不展現出兇狠的態度，則會被外界誤解為追求統一的意志薄落，因此對外展現出隨時準備戰爭的姿態，且（北京當局）意識到中國民眾想法，也因此時常提及『武力統一』。」

記者問及近年來兩岸關係惡化的因素。對此，馬英九提到蔡英文政府任期內兩度公開表示未能接受「九二共識」，引發兩岸矛盾加劇、讓中國感到失去面子，兩岸談判基礎消失殆盡。

記者也在提問中談到台灣近來掀起的「疑美論」，即指美國將台灣視為美中競爭的籌碼，以及美國時任眾議院議長裴洛西去年8月訪台。對此，馬英九認為維持和平的兩岸關係同樣符合美國利益，而裴洛西自從結束訪台行程後，中國旋即封鎖台灣周邊海域6處地點實施軍演，「這是前所未見的情況」，他認為美國可能會錯估台海情勢，對於中國在台海問題上採取的攻勢太過樂觀。

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西去年8月拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，記者也問到，是否擔心台灣淪為「第二個烏克蘭」？馬英九對此表示，台灣畢竟和烏克蘭不同，台灣與對岸隔著台灣海峽，至於俄羅斯和烏克蘭的領土則在陸地上相連，因此台灣不太可能成為第二個烏克蘭。

至於記者針對明年總統大選的選情預估提問，馬英九表示，從民進黨政府過去8年來的執政結果來看，民進黨無法控管和發展兩岸關係，因此當務之急是如何避免衝突升級，並在維持現狀的同時尋求如何逐漸改善兩岸問題。

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