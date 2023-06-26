他點名台中1百貨「喊全台最頂？」　一票人歪樓大讚：男人福音

▲台中三井LaLaport。（圖／記者游瓊華攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中三井LaLaport今年5月開幕，就引來不少關注與話題，一名網友日前朝聖時，留下非常好的印象，覺得那裡超好逛、動線規劃也無可挑剔，覺得根本全台最頂。話題掀起熱論，不少鄉民認同點頭，但也有人認為，缺乏大牌精品，還有一票網友歪樓盛讚，「男人超愛。」

網友在PTT發文直呼，「台中LaLaport也太好逛了！空間大、專櫃多、動線好、車位多、椅子更多，還有蔦屋、貓咖啡、北海道冰淇淋、犁記，完全屌打巨城、新光、巨蛋、夢時代，它是不是全台最頂百貨了。」

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對此，一票鄉民認同表示，「蠻適合帶小孩去逛的，親子設施覺得不錯」、「其實整體真的不錯，但缺LV或GUCCI這種大牌」、「北館吃的真的走高檔路線有看頭」、「希望高雄的LaLaport也比照辦理」、「北館不錯逛」、「親子設施真的多...讚」、「好停好逛、冷氣冷、有足夠的椅子能坐，超市有些平價」、「超好逛最頂認證」、「日系百貨就是讚」、「平日去逛超舒服」、「全台不敢說，中南部最頂沒問題」。

▲開幕後人潮不斷。（圖／記者許權毅攝）

不過這番話也引來部分網友吐槽，「缺乏精品營業額，應該還是被新光屌打」、「昨天去逛超無聊的，還好停車沒等」、「好逛個頭啦...無聊死了」、「三井系列的都很難逛」、「等南港開幕就被屌打」。

還有一派人歪樓點出另類優勢，就是椅子非常多，「現在去的人根本爆量，不過真的超好逛，椅子又靠北多，男人超愛」、「日本人完全懂台灣人腳很廢，一直要坐椅子」、「我們這些男人超需要個地方坐著滑手機」。

值得一提的是，三井LaLaport總經理川邊直樹透露，台中三井LaLaport購物中心北館自4月27日試營運後，目前平日入店人潮2.2萬人，假日則有4.5萬人，成績超出預期，開幕後來館人數可望再創新高。