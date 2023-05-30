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百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

▲▼SOGO百貨週年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲百貨公司1樓通常是化妝品專櫃。（示意圖／記者周宸亘攝）

文／林依榕／今周刊

不知道你有沒有發現，在百貨公司逛街的時候，1樓幾乎不設廁所，尿急的你必須往地下1樓或是2樓以上的樓層如廁，有民眾對此感到好奇，位在桃園中壢的「大江國際購物中心」日前也公開了原因。

一般來說，台灣百貨公司1樓多是化妝品專櫃，相較其他樓層而言，1樓化妝品專櫃消費人數較多、時常擠滿了人，但有好奇的網友在PTT上詢問「為什麼百貨公司的一樓都沒有廁所？廁所都要在2、3樓或地下1樓，這樣讓每次只想去百貨公司上廁所，但是不想買東西的我覺得好不方便」。

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「當你有內急，卻在百貨公司找不到廁所」大江國際購物中心日前在臉書粉專上分享冷知識，「你知道百貨公司一樓為什麼沒廁所嗎？」其實廁所會設在其他樓層，為的是能夠增加消費者的停留時間，並能逛到其他樓層提升消費意願，「就是想要你多逛逛啦」。

#週五冷知識讓你長見識001 你知道【百貨公司一樓為什麼沒廁所】嗎? 因為設置於其他樓層，能夠增加消費者的停留時間，並能逛到其他樓層，提升消費意願。 就是想要你多逛逛啦? 下週五見~?? p.s.大江一樓有廁所歐!!

由大江國際購物中心Metro Walk 發佈於 2023年5月12日 星期五

 

租金貴、維護百貨公司門面　內行人曝3套路：其實1樓有廁所

PO文一出後，有的人認為百貨公司本來用意就不是給路人借廁所，而且女廁在2樓、男廁在3樓，男生一內急真的是「說不出的痛」；不過也有的人幽默表示，「我都跟女朋友說我要廁所，就成功省下化妝保養品費用了耶」。

有曾經在百貨業任職的網友表示，除了希望消費者能到別的樓層多逛逛外，其實百貨公司1樓有廁所，但那是員工廁所並不開放給民眾使用；更有內行人分析，百貨公司寸土寸金，尤其是最貴的1樓精華區，每一坪都跟燙金一樣當然要好好利用。

另外，化妝品、香水專櫃某一部分就是靠「嗅覺」吸引顧客，如果1樓飄出廁所味道，多少會降低消費者的購物意願，且身為百貨公司的門面，1樓如果多是不消費進來借廁所的民眾，恐怕也會影響外界對企業的觀感。

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