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疫情離職轉行寫作！韓國療癒小說《來小書廚房住一晚》突破50刷

▲▼芭蕉圖書館，書店，咖啡店，老屋。（圖／記者林育綾攝）

▲韓國療癒小說《來小書廚房住一晚》突破50刷，讓讀者希望現實也有這樣的地方。（示意圖／記者林育綾攝／攝於芭蕉圖書館）

記者林育綾／綜合報導

韓國新人作家金智慧原本在IT公司任職，曾度過了一段漫長又辛苦的歲月，後來在新冠疫情爆發時離職，轉行著手寫小說，意外地展開了第二人生。作品《來小書廚房住一晚》登上韓國2022年療癒小說第1名，累印突破50刷！許多讀者5星好評大讚「好需要這樣的地方」、「好像是在哪裡實際存在的地方，忍不住搜尋了起來」。

《來小書廚房住一晚》描述從小在首爾長大的柳真，在一次偶然機會下，到距離首爾2小時車程外的鄉村昭陽里，開設了一間結合「小書咖啡廳」與「小書文旅」的「朝陽里小書廚房」。而許多客人懷著各自痛苦、煎熬、徬徨前來，意外的迎來轉變。

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「小書廚房」就是「書籍的廚房」，提供美食、咖啡、休息，還有一本書，希望這個空間能像食物一樣，填補人心的空缺。

在故事中，成為國民偶像的多仁，以甜美笑容與善於聆聽而受到歡迎，卻被突然的竄紅壓得喘不過氣，她想要重新找回最愛的奶奶的溫暖，而來到了這裡。還有從小就自由、順遂，在父母開放式教育下長大的律師韶熙，為了一睹最愛的爵士樂手表演而來到這裡，而她心裡其實藏了一個大祕密。

還有德國相識的志勳、瑪莉，以人生最好朋友的身分絕交後再次相遇，在這裡螢火蟲和星光的俯照下，終於敞開彼此的心。一生掛著人生勝利組頭銜的秀赫，在成為音樂劇導演的夢想被擊垮、母親驟然離世後，來到這裡終於享受一段暫停的美好時光⋯。

這些充滿故事的人們，紛紛到「小書廚房」閱讀、休息，創造美好回憶再重返日常。而且正如店名取作「小書廚房」，店長柳真和工作夥伴時禹、亨俊，都會主動為客人推薦書籍，就像餐廳裡的主廚推薦餐點給客人一般，享用美味料理，讀完一本好書而倍感療癒。

▲▼韓國療癒小說《來小書廚房住一晚》。（圖／新經典文化提供）

▲韓國療癒小說《來小書廚房住一晚》來台發行。（圖／新經典文化提供）

店長在書中提到，「很多人都和當年的我一樣，不知道自己已經工作過勞，也從未認真檢視過自己的內心。所以，我希望美好的故事可以廣為流傳，讓人感受到內心的飢餓，遇見能夠滿足心靈的故事。」

作家金智慧說，「我的30世代是一段等待的時間。大部分的時候我遭受批評，經歷無數失敗與沮喪。然而，現在我明白了，因為走過那段灰心、焦慮的時間隧道，滋養了我內心的情感，累積成為故事。」

《來小書廚房住一晚》在韓國累積50刷，繁體中文版將由新經典文化在台發行，更獲得藝人連俞涵、作家李惠貞、小憩的推薦，韓國讀者也留下許多5星好評，「光看就使人重拾力量的文章，宛如一桌精心料理的健康美味餐點。」、「我感到疲倦的時候，只要把書打開，書桌對面彷彿就坐著柳真與店員們溫暖的迎接我。」、「我們需要這樣空間，身體和心都累了的時候，可以暫時休息一下的地方。」

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