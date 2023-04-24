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賣火柴的小女孩沒死⋯還靠火柴致富！翻轉版童話被讚：一口氣讀完

▲▼日本作家青柳碧人改編安徒生童話與格林童話，創作《小紅帽，在旅途中遇見屍體》成為推理小說，其中賣火柴的少女也被大幅改編。（圖／新經典文化）

▲日本作家青柳碧人改編安徒生童話與格林童話，其中賣火柴的少女不但沒死，還成了最年輕、有錢的火柴企業家。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

安徒生童話《賣火柴的小女孩》流傳超過百年，很多人讀後都同情那位在平安夜於雪地凍死的女孩。不過日本作家青柳碧人翻轉了這樣的情節，一口氣將安徒生童話與格林童話改編為推理小說，他筆下的賣火柴少女不但沒死，還在年僅13歲就成了最有錢的火柴企業家。這些故事也被Netflix相中，即將改編為電影。

青柳碧人曾經將日本最經典的5個民間故事，改編成推理故事，包括白鶴報恩、浦島太郎、桃太郎等，連日本推理名家都讚嘆不已。而後來他也挑戰改編安徒生童話與格林童話，讓小紅帽在旅途中成了偵探，一一遇見灰姑娘、糖果屋、睡美人、賣火柴的少女，大幅改編為新的虛構故事。他的「翻轉童話」全系列在日本大賣超過60萬冊，如今《小紅帽，在旅途中遇見屍體》也由新經典文化發行繁體中文版。

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在他翻轉版的故事中，賣火柴的少女名為愛蓮，被一位會家暴、從事火柴工廠的遠房親戚收養，因此愛蓮確實在9歲時過得孤苦無依。平安夜家家戶戶都點著燈，在暖爐邊準備吃大餐，她卻被迫到下雪的街上賣火柴，過程中還遭到路人羞辱。

不過愛蓮並沒有死，因為那一夜的痛苦與憤恨，讓她決定從此向錢看，不但成了火柴公司老闆，還併購了另一間敵對的火柴公司，在年紀僅僅13歲就成了最有錢的火柴企業首富，卻也累積了不少仇人。

為了讓旗下火柴口碑更好，並洗白自己的形象，愛蓮決定找作家將自己的人生寫成勵志故事，企圖廣傳千里，因此找到了安徒生；沒想到安徒生卻沒按照她的意願，寫了一個悲劇收場版⋯⋯。而愛蓮因為年紀與小紅帽相仿，在故事中兩人也有一段精彩的交鋒。

▲▼日本作家青柳碧人改編安徒生童話與格林童話，創作《小紅帽，在旅途中遇見屍體》成為推理小說，其中賣火柴的少女也被大幅改編。（圖／新經典文化）

▲日本作家青柳碧人改編安徒生童話與格林童話，其中賣火柴的少女不但沒死，還靠火柴致富。（圖／新經典文化）

青柳碧人的改編，讓讀者大讚「太有趣了，一口氣讀完！」、「與前作不同，找來了小紅帽當偵探，一路上發生了許多驚悚的事。」、「作者用心設計鋪哏，推理解謎的部分比想像中還認真。」、「比前作娛樂性更強。是顫慄驚悚的童話，也是推理元素滿載的童話。」、「黑色幽默般的文體，讀起來輕鬆愉快也很舒壓。」、「拿給不怎麼看書的小學生孩子讀了，竟然一下就看完，而且直說好有趣！」

據悉他的故事也受到Netflix青睞，決定改編為電影，由《銀魂》導演福田雄一執導，據悉卡司也都是一時之選，不過目前細節保密到家，但確定會在2023年上線。

兩部翻轉童話系列《從前從前，某個地方有具屍體⋯⋯》、《小紅帽，在旅途中遇見屍體》，在日本累印超過60萬冊，如今以小紅帽為主角的續集也來台發行繁體中文版，由新經典文化出版。

▲▼日本作家青柳碧人翻轉童話《小紅帽，在旅途中遇見屍體》。（圖／新經典文化提供）

▲日本作家青柳碧人翻轉童話，讓讀者大讚「讀完就回不去了！」（圖／新經典文化提供）

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