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深夜食堂26集來了！累積365篇故事　作者潛伏店裡卻被老闆趕回家

▲▼《深夜食堂》來到第26集，至今一共累積了365篇故事，端出365道菜。（圖／新經典文化提供）

▲《深夜食堂》來到第26集，至今一共累積了365篇故事，端出365道菜。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

感動無國界的《深夜食堂》來到第26集！至今一共累積了365篇故事，端出365道菜，如今新經典文化發行中文版，封面菜色來自作者安倍夜郎家鄉日本高知縣；另外這集的亮點之一，是安倍夜郎潛伏在深夜食堂店內，卻被食堂老闆趕回家。

《深夜食堂》故事以一間日式料理小店為場景，有人在這裡相識，有人來到這裡取暖，也有人在這裡回味一段關係，從日本紅到國際。

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▲▼《深夜食堂》來到第26集，至今一共累積了365篇故事，端出365道菜。（圖／新經典文化提供）

▲這一集的封面菜色是「土佐文旦」，來自作者安倍夜郎的家鄉土產。（圖／新經典文化提供）

新經典文化提到，這一集的封面菜色是「土佐文旦」，來自作者安倍夜郎的家鄉土產，高知縣古名稱作「土佐」，這是繼第1集父女相認的關鍵食材四萬十川「青海苔」、第9集產地直送的「丁香魚」後，安倍夜郎再度回歸個人起點說故事。

在「做得出來就做」的營業方針之下，深夜食堂店內如果缺乏的食材，客人只要提供，老闆就能做，這集的其中一道菜色「酸桔麵線」正是如此。原本不愛麵線的大胃王真由美，突然鍾情起這道料理，而且「愈吃愈瘦」，等讀者來一起探究到底發生了什麼事。

▲▼《深夜食堂》來到第26集，至今一共累積了365篇故事，端出365道菜。（圖／新經典文化提供）

▲《深夜食堂》至今一共累積了365篇故事，端出365道菜。（圖／新經典文化提供）

《深夜食堂26》另一大亮點，是作者安倍夜郎潛伏在深夜食堂店內，卻被食堂老闆趕回家，這也是題材多元的一集，彩頁故事〈生菜咖哩肉鬆〉以109辣妹為主角；〈醋漬黃瓜章魚〉講述「寵物小鮮肉」奇特的職業屬性。

而〈美乃滋蝦〉訴說從小到大一直住在父母家兒童房「兒叔」的相親經歷。每篇都帶來不同驚喜，令人印象深刻，全書以最溫柔的視線，盤點現代社會人情，安撫心中脆弱的角落。

為慶祝《深夜食堂》來到第26集，第二季「聽見新經典Podcast」也推出「深夜食堂頭條滋味特輯」，一共3集，分別邀請《深夜食堂》系列重要推手擔任節目嘉賓，包含譯者丁世佳、臉書20萬人社團「蘋果花愛鑄鐵鍋」創辦人初聲怡，以及出版《深夜食堂》繁中版全系列逾12年的幕後團隊，將為「常客們」分享至今365道中最有學問、最邪惡、最玄奇的料理，以及幕後製作袐辛，節目自5/17起每週三登場。

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