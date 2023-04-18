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「灰姑娘玻璃鞋」過12點怎沒消失？故事Bug成靈感⋯Netflix將改編

▲▼日本作家青柳碧人翻轉童話《小紅帽，在旅途中遇見屍體》。（圖／新經典文化提供）

▲日本作家青柳碧人翻轉童話《小紅帽，在旅途中遇見屍體》爆紅，故事也將由Netflix翻拍。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

從小讀到大的格林童話、安徒生童話，被日本作家青柳碧人翻轉成推理小說，包括《灰姑娘》的玻璃鞋在過了12點後沒有變回原狀，這個Bug也成了他的創作靈感；他還讓小紅帽成為偵探，旅途中不斷遇見「屍體」逐一破案。全系列在當地銷售破60萬冊，粉絲大讚讀過之後就「回不去了！」甚至吸引Netflix青睞，即將改編為電影。

青柳碧人曾耗費7年時間，將最日本最經典的5個民間故事，改編成推理故事，包括白鶴報恩、浦島太郎、桃太郎等，連日本推理名家都讚嘆不已。他「翻轉童話」系列後來也推出人氣西洋版，將灰姑娘、糖果屋、睡美人、賣火柴的少女大改編，《小紅帽，在旅途中遇見屍體》近來由新經典文化在台發行繁體中文版。

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小紅帽在旅行途中，遇上一個又一個「屍體」，無意間成了偵探般的角色。其中在遇到灰姑娘的篇章裡，「玻璃鞋過了12點後沒有變回原狀」的Bug成了作家的靈感來源，讓他產生以此挑戰格林童話，反轉故事的想法。

在故事中，小紅帽遇到一位容易出錯的女巫，後來因緣際會下，跟灰姑娘一起搭南瓜馬車前往城堡參加舞會，沒想到途中不小心撞死人⋯。青柳碧人在融入推理詭計的同時，反覆著墨「童話中對人性的詮釋」，試圖以更深刻的寓言特性，引導讀者走進他的「童話X推理」世界。

他說，「要在童話裡設計詭計比想像中難很多。而比起寫出一本小說，我是以『打造一個世界』的念頭創作。希望讀者能因為接觸到我架構的那個世界而有所斬獲。」

小紅帽在旅途中，除了遇到灰姑娘，還進入了「崩壞的甜美密室」（糖果屋）、闖進了睡美人的國度，揭開沈睡森林的秘密。最後在旅途終點，遇見了名叫愛蓮的少女，當上了火柴公司的老闆，年紀輕輕13歲就成了火柴企業家。

青柳碧人的改編，也讓讀者大讚「太有趣了，一口氣讀完！」、「作者用心設計鋪哏，推理解謎的部分比想像中還認真。」、「比前作娛樂性更強。是顫慄驚悚的童話，也是推理元素滿載的童話。」、「拿給不怎麼看書的小學生孩子讀了，竟然一下就看完，而且直說好有趣！」

他的故事甚至受到Netflix青睞，決定改編為電影播映，由《銀魂》導演福田雄一執導，據悉卡司也都是一時之選，不過目前細節保密到家，但確定會在2023年上架。

《從前從前，某個地方有具屍體⋯⋯》、《小紅帽，在旅途中遇見屍體》翻轉童話系列，在日本大賣60萬冊，如今以小紅帽為主角的續集也來台發行，由新經典文化出版。

▲▼日本作家青柳碧人翻轉童話《小紅帽，在旅途中遇見屍體》。（圖／新經典文化提供）

▲日本作家青柳碧人翻轉童話，讓讀者大讚「讀完就回不去了！」（圖／新經典文化提供）

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