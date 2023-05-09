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全台第1本追韓劇手札！從100天發文挑戰開始　《機智》編導也推薦

▲▼《機智醫生生活》柳演錫 金大明 田美都 曹政奭 鄭敬淏。（圖／Netflix提供）

▲韓劇為什麼有魅力？台灣第一本專業追劇手扎，解讀55部讓人心動的韓劇，更獲得「機智」系列編導推薦。（圖／《機智醫生生活》／Netflix提供）

記者林育綾／綜合報導

《黑暗榮耀》、《非常律師禹英禑》、《魷魚遊戲》、《我的出走日記》⋯為什麼大家有空都在追韓劇？粉專「不看戲會死！」作者王喵最初從100天連續發文馬拉松挑戰開始，書寫自己追劇的心得至今已累積10年，而她的文字也獲得許多讀者共鳴，近來出書，不但是全台第一本韓劇追劇手扎，甚至獲得《機智生活》系列編導申沅昊、李祐汀首度跨海推薦。

王喵和所有劇迷一樣，一開始從觀眾的身分出發，愛上了韓劇。她創立「不看戲會死！」粉絲專頁後，朋友建議她天天發文，於是她給自己連續100天發文的挑戰，命名為「今天依舊過著要寫什麼的日子馬拉松」，讓她必須不斷地去挖掘劇情，「不能錯過任何碎片，琢磨後或許便是閃閃發亮的寶石。」

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▲《黑暗榮耀》上線後掀起討論。（圖／NETFLIX提供）

▲王喵認為，雖然戲劇是一個虛構的世界，卻在韓劇中看見真實的人生。（示意圖／《黑暗榮耀》／NETFLIX提供）

她提到，雖然戲劇是一個虛構的世界，卻在韓劇中看見真實的人生，「如果它沒有了解自己與他人，就不會戳中我的孤單，讓我在其中找到安身之處。當看得越多也從中明白，韓劇並不是公式，而是編劇赤裸地把自己誠實地寫出來，必須很勇敢。劇中所有的挑戰是主人公的考驗，同時也是編劇的，如果不聽從內心真實的聲音就很容易被識破。那不是編劇真實的自己，而是從他人身上剪貼而來支離破碎的模樣，無法感動觀眾。」

除此之外她也說，「觀眾很聰明，能在10秒內分辨節目好不好看，尤其是韓國的觀眾。朴贊郁導演曾在受訪時表示，韓國觀眾很難對電影滿意，希望類型電影兼具搞笑、恐怖跟感動，電影產業一直被折磨，韓影才會發展到這種地步。不只是韓影，韓劇也一樣，如果要吸引年輕的觀眾群，就必須拍出屬於他們的世界與心聲，無論是黑色、白色或是灰色模糊地帶⋯。」

▲▼▲▼雷／《禹英禑》結局「她露出笑容了」　朴恩斌、姜泰伍淚灑特映會。（圖／翻攝自Netflix）

▲王喵提到，觀眾很聰明，能在10秒內分辨節目好不好看。（示意圖／《非常律師禹英禑》／翻攝自Netflix）

因此分享看劇心得之外，她也從較少被特別注意到的韓國編劇、導演出發，為台灣觀眾引介韓劇的幕後故事。而寫著寫著，她也開始想打破他人對於韓劇的刻板印象。除了直覺的寫下腦中的想法，也像礦工般不斷地挖掘，才有機會碰觸到問題的核心。

「我捫心自問，我在戲劇中想要找到什麼慰藉？劇中又想要傳達什麼訊息給觀眾？也因為韓劇持續多元的發展，以及對於人性細膩的刻劃描寫，才能夠讓我一直寫到現在，不覺得疲累。」

由於文字獲得許多網友共鳴，王喵也獲出版社相中，近來出書《我的機智韓劇生活──55部韓劇心動手札》，收錄多年來追劇的心路歷程，新經典文化表示，「這是認識韓劇的最佳入門書，資深影劇迷更不可錯過。」

她也是第一位獲得「請回答」、「機智生活」系列韓劇申沅昊導演、李祐汀編劇跨海推薦的台灣作家，兩人大方給予評論肯定，申沅昊導演形容，王喵的文筆「冷靜透徹、一針見血卻又令人感到溫暖且舒心」；李祐汀編劇則讚賞「兼顧了評論家銳利的觀點，以及觀眾充滿愛意的角度」。

▲▼王喵成立「不看戲會死！」粉專，文字或許多劇迷共鳴，如今出書《我的機智韓劇生活──55部韓劇心動手札》。（圖／新經典文化提供）

▲新書更獲得「請回答」、「機智生活」系列韓劇申沅昊導演、李祐汀編劇跨海推薦。（圖／新經典文化提供）

在《我的機智韓劇生活》書中自序裡，她也引用《我的出走日記》台詞：「每天集滿五分鐘的幸福，是撐下來的生存之道。」王喵說，追劇就是她每天的生存之道，也是她不斷分享觀後感給粉絲的動力；韓劇讓她不致孤獨、更喜歡自己，希望讀者也能從書中找到共鳴和幸福。

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