幕後／連3天合體3議長　侯友宜彎腰「逆風前行」串連北中南要角

▲國民黨總統參選人侯友宜今下彰化選務行程跑透透，與議長謝典林握手。（圖／侯競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期聲勢疲軟宛如遭遇逆風，但他強調目前只是「馬拉松剛起跑」，接下來會全力衝刺。果不其然，侯23日先從桃園出發拜會桃議長邱奕勝，第二天前往新竹拜會竹議長許修睿，第三天到彰化拜會彰議長謝典林。黨內要角透露，這些拜會行程展現出黨中央與侯競辦的合作成果，挺侯縣市長也響應輔選，而侯友宜的勤奮拜會，宛如彎著腰「逆風前行」，給國民黨一個重新啟動的新氣象。

頂著多份民調老三的大逆風，一如侯友宜在台大演講引述《灌籃高手》名言，「現在放棄比賽就結束了」，而他並未放棄，所以比賽也還沒結束。趁著端午連假，侯23日從桃園出發，馬不停蹄拜會了市長張善政、議長邱奕勝，以及桃園在地立委及立委參選人。黨主席朱立倫做為桃園老縣長，不只也出席當中數個行程，也在背後協助串連。

一位黨內要角說，第一個拜會的縣市之所以選在桃園，因為這是黨主席朱立倫的故鄉，而市長張善政也力挺侯友宜，挺到不遺餘力，並且成功串連議長邱奕勝；因此在這幾位要角的安排下，侯友宜在桃園從早到晚一連9個行程，迅速整合國民黨在桃園的各大陸戰系統。

▲國民黨總統參選人侯友宜與朱立倫（左）、張善政（右）合體。（圖／記者沈繼昌攝）

緊接著第二天，在黨中央與侯競辦的共同安排下，侯友宜前往新竹拜會議長許修睿。黨內要角指出，許修睿交遊廣闊，不只過往曾挺過民眾黨市長參選人高虹安，現在也跟鴻海創辦人郭台銘交情不錯，但昨天許修睿願意贈送「白鶴圖」給侯，還說「一定挺國民黨總統候選人」，具有穩定軍心的的作用。

接著第三天，侯友宜前往彰化拜會市長王惠美與議長謝典林。黨內要角說，許多執政縣市長都願意在緊要關頭響應輔選，與全黨共同作戰，展現出國民黨的向心力；而王惠美的公開相挺，也讓原本挺郭的議長謝典林歸隊，稱願意接受王的安排與領導，這對藍營是非常大的鼓舞。

對於以上拜會行程，當中桃園、彰化是國民黨執政縣市，故相關行程是由黨中央、侯競辦接洽執政縣市首長及地方黨部安排。唯有新竹市並非執政縣市，因此外傳若不是新北議長蔣根煌積極牽線，新竹議長許修睿根本不想見侯友宜。一位地方要角對此否認，強調許、侯都是藍營一份子，見面是很正常的事，而許、蔣也都是全國議長聯誼會成員，彼此經常聯繫，因此儘管新竹並非執政縣市，但還是有地方黨部協助安排，不只許修睿與侯友宜、蔣根煌相見歡，地方民代、要角也都融洽相聚。

▲侯友宜到新竹市議會拜訪議長許修睿。（圖／記者崔至雲攝）

黨內要角說，不諱言現在國民黨處於逆風，但在黨中央與侯競辦的緊密合作下，幫侯友宜安排這麼多行程與拜會，短短一個端午連假就串連北中南，侯本人也與地方要角謙卑請益，目的就是要塑造出國民黨彎著腰「逆風前行」的啟動感，讓外界感受到侯友宜已經「再出發」。侯今天便強調，會堅定步伐一步一腳印全力衝刺，而國民黨人才濟濟，大家團結在一起，自己一定全力以赴。