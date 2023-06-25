昔狂輸45萬票　林佳龍今批侯友宜「三心兩意」：一定翻船

▲總統府秘書長林佳龍今天下午出席造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

去年參選新北市長吞敗的總統府秘書長林佳龍25日表示，就他的觀察，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜「三心兩意」，太貪心、沒愛心、不用心，當市長又選總統「腳踏兩條船」，一定會翻船。

民進黨總統參選人賴清德25日前往新北市參加壓軸場信賴台灣之友會成立大會，林佳龍登台致詞，力挺賴清德說，台灣要選出領導台灣、航向世界的領導者，信賴台灣就是要挺每個人的未來，喊話要做賴清德的「分身」催票。

林佳龍去年代表民進黨參選新北市長吞敗，狂輸45萬票，重創綠營士氣。他今天致詞時也狂批侯友宜說，選舉時盼侯友宜「要選總統就不要選市長」，不幸言中，侯友宜口口聲聲「好好做事」，心裡想的卻是2024；新北市現在是沒有市長了嗎？新北市變成「慶記（指子彈）」之都，淹水時就貼臉書說「水退了」，當初選市長的選舉補助款，是否捐出來做公益？

林佳龍諷刺說，侯友宜就是「三心兩意」，太貪心、沒愛心、不用心、不在意民意、不願意面對國家領導人需要具備的條件，侯友宜腳踏兩條船，一定會翻船。他回憶，新北恩恩案讓民眾心如刀割，現在板橋幼兒園餵藥案，讓人覺得侯友宜沒愛心，沒有辦法與民同在、與民同苦。