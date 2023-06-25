陳吉仲嗆台東釋迦輸陸自貶國格　饒慶鈴：中央做得好哪輪得到地方

▲台東縣長饒慶鈴。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

中國大陸20日宣布台東縣3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸陸，卻引來農委會主委陳吉仲批評，中國不依循兩岸既有的檢疫平台重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇做個案開放，明顯就是政治操作，點名台東縣長饒慶鈴居然還配合中國而起舞。對此，饒慶鈴25日也反擊，台東縣政府經過638天的努力，成功讓鳳梨釋迦恢復輸陸，如果中央做得好，還輪得到地方政府大費周章嗎？

陳吉仲24日透過臉書批評，指中國不依循兩岸既有的檢疫平台重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇做個案開放，明顯就是政治操作，而饒慶鈴居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。

饒慶鈴也在臉書反擊，「顯然的，現任的農委會主委陳吉仲並不知道他是民間普遍認為最不適任的部會首長。」她提到，既定印象當然不是一天造成的，還記得這幾年缺蛋缺水缺豬肉，農漁蔬果產銷失衡的日子嗎？台東縣政府經過638天的努力，成功讓鳳梨釋迦恢復輸陸，如果中央做得好，還輪得到地方政府大費周章嗎？

饒慶鈴指出，防疫檢疫，這部分權責本來就在中央，但自釋迦遭禁以來，台東縣府多次透過農委會解決無效，才轉與台東大學合作，訂出「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範」，務實的以科學試驗及數據證明品質，再據此力爭重啟中國大陸市場，這是台東縣政府與農會、農民一起努力而來的成果，提高了台灣農產品品質，卻變成了陳吉仲的「自貶國格」。

饒慶鈴再指出，台東縣政府完全沒有更改中央訂定的檢疫標準，依循ECFA的規範而過關的，這套規範放諸四海皆準，也讓台灣嚴格品管的農產品有機會銷往更多地方。她提到，反觀農委會近2年說輔導鳳梨釋迦外銷日本、加拿大等其他市場逾8000公噸，但最大出口地還是香港，「請問，日本的檢疫談了嗎？加拿大的檢疫談了嗎？」

饒慶鈴最後強調，台東從來不是自私的只為自己找出路，而是想幫台灣農漁民找到行得通的對的方法，「縣市共好、台灣更好」。她直言，而這本是農委會該做的事，「我不懂到底做錯了嗎？陳吉仲與其花時間辯解，何不多用點心為農民解決問題。勿忘，爾俸爾祿，民脂民膏。」