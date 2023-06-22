侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

▲郭正亮表示，侯友宜有程度但缺乏議題敏感度。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜在近期多份民調中皆落居第三，引發藍營支持者焦慮。對此，前立委郭正亮就建議，中國大陸近日「放行」台東鳳梨釋迦銷陸，侯友宜應想辦法去蹭一下台東縣長饒慶鈴；或是國民黨副主席夏立言從海峽論壇回來時去迎機，好好造個秀，拉抬聲勢。

郭正亮21日在節目《下班瀚你聊》中指出，「你一定要講正在發生的事，民眾才有時事感」，他舉例，這次大陸開放台東鳳梨釋迦是國民黨得分，侯友宜就可以想辦法去蹭饒慶鈴，弄個秀或舞台；夏立言返台就可以去迎機，大讚「夏立言表現很好」，他直言，「就是造個秀嘛，這是你會不會玩的問題。」

郭正亮也提到，他跟《美麗島電子報》董事長吳子嘉聊天時，吳子嘉說道，「侯友宜不是草包，人家有一定的程度」，他則回應，「有程度，可是沒有敏感度」，他表示，沒有敏感度在選戰中很吃虧，他建議，就是要抓住民眾有感的議題進而擴大，「你看到這個議題對你有利，就把它擴大。」

郭正亮舉例，民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學費，「這一招有用，我自己在私立大學教書，我非常了解私立大學的學生，很多人都非常辛苦。」