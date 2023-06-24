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解決李子缺水與蟲害　苗改場「強固型溫室＋灌溉系統」奏效

▲苗栗農改場解決李子缺水與蟲害問題。（圖／農委會苗栗農改場提供）

▲苗栗農改場解決李子缺水與蟲害問題。（圖／農委會苗栗農改場提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內李子栽培面積約1300公頃，其中以苗栗縣510公頃最大宗，但近年來受天災及病蟲害侵擾，導致李子產量偏少且品質不穩定。農委會苗栗區農業改良場設置強固型溫室搭配灌溉系統，導入改良式栽培技術，成功解決因為缺水、蟲害問題，果實還可延遲至8~9分的成熟度再採收，大幅提升果實風味。

苗栗農改場場長呂秀英表示，東方果實蠅是李子栽培中危害程度最大的害蟲，受害果實會提早落果，完全無商業價值，苗改場改良栽培設施，從露天改採溫室栽培，具有抗氣候逆境的特性，搭配灌溉系統更能提升水分利用效率，減少連續性降雨、強風及乾旱對李子生產的影響。

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呂秀英說，李子溫室栽培技術有別於露天栽培，首要確保植株能正常開花結果，需要於冬季累積足夠的低溫量，並在開花期協助授粉才能順利結果。因此，苗改場研究團隊利用溫室設施自動化特性，適時啟動風扇將外界冷空氣導入擾動室內氣體，滿足李子開花結果的需求。

呂秀英說，經歷4年溫室栽培期，早玉李、紅肉李及西瓜李等品種現已達到商業生產的規模，因為不受限於環境及病蟲害威脅，果實可延遲至8~9分之成熟度採收，可溶性固形物(糖度)相較於露天栽培增加3°Brix，大幅提升果實風味。有興趣瞭解此技術者，可電洽苗改場人員 (037-222111轉506)。

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