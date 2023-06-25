北農保衛戰！陳吉仲批韓國瑜：讓農民種菜要像下賭一樣難以預期

▲農委會主委陳吉仲再度在臉書發文喊話，北農應讓專業經營。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司董監事改選在即，先前傳出前雲林縣長張榮味與台北市政府已成功整合民股與官股勢力，農委會恐丟經營權。農委會主委陳吉仲今（25日）再度透過臉書喊話，專業經營才能改變「菜土菜金」現象，更點名北農前總經理韓國瑜任職期間，菜價波動大，「讓農民種菜要像下賭一樣難以預期」。

外傳在張榮味親自操盤下，將與北市府合作拿下北農經營權，屆時北農董事長與總經理都將由藍營人馬擔任，等於重回昔日韓國瑜掌權的時代，一度讓綠營高層緊張，現任總經理翁震炘也傳出在基層支持度不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲今在臉書發文喊話，專業經營才能改變「菜土菜金」現象，並提高農民收入，強調北農專業經營與否會深深影響到全國農民和大台北地區的消費者。他並比較翁震炘、韓國瑜任期間蔬菜交易價格波動，力挺翁震炘讓蔬菜價格穩定，而韓國瑜任職期間價格起伏大，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期。

陳吉仲說明，以高麗菜為例，從 2013年 1月到 2017年 3月底，韓國瑜任內共有 1278個交易日，高麗菜的平均價格是每公斤 17.45元，價格波動的標準差是11.3元，價格起伏大。其中每公斤低於10元的天數就有392天，佔交易日的31%。

而翁震炘就任後，迄今共有1298個交易日，高麗菜平均價格是19.18元/公斤，價格波動幅度的標準差僅 8.37元，價格波動小。低於10元的交易日也只有151天，僅佔總交易日的12%。價格較高且穩定，讓農民栽種時更能安心。

陳吉仲進一步以所有蔬菜拍賣交易的平均價格為例，韓國瑜任內的蔬菜平均價格是每公斤 27.95元，代表價格波動的標準差 8.52元；翁震炘任內的蔬菜平均價格是每公斤 30.66元，標準差 6.41元。兩者平均價格就差了 2.71 元。若乘上全年蔬菜交易數量平均每年 46萬公噸，以及帶動全國農產業影響，會影響數十億元至上百億元的產值。