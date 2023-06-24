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中國開放少數鳳梨釋迦輸陸　陳吉仲批：政治操作「饒慶鈴配合起舞」

▲▼中國開放少數鳳梨釋迦輸陸，陳吉仲批是政治操作，且饒慶鈴配合起舞。（圖／摘自陳吉仲臉書）

▲中國開放少數鳳梨釋迦輸陸，陳吉仲批評是政治操作，饒慶鈴配合起舞。（圖／摘自陳吉仲臉書）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸在本周二（20日）宣布台東縣3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸陸，台東縣長饒慶鈴自認是台東檢疫方式有效，農委會主委陳吉仲今（24日）在臉書PO文，指中國不依循兩岸既有的檢疫平台重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇做個案開放，明顯就是政治操作，而饒慶鈴居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。

中國在本周二宣布，開放台東縣3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸陸，而饒慶鈴認為是台東檢疫方式有效，並指責農委會沒有任何方法，陳吉仲今天在臉書以【農產品外銷不必自貶國格、兩岸農產貿易應回正軌】PO文回擊，批評中共此舉是政治操作，饒慶鈴則是配合中國起舞。

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陳吉仲指出，任何人都知道，中國市場受高度受政治影響，但即便如此，面對農產品輸銷中國，同樣比照輸銷美國、日本等其他國家，都秉持著檢疫科學專業與遵循國際貿易規範在進行，故只要符合條件的農民，不分縣市都能夠出口，這才是公平地對待所有農民。

對於饒慶鈴指責農委會沒有任何方法，陳吉仲也回擊，指請饒縣長回想，副縣長王志輝三月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫涉的談定，是中央政府的權責工作，但現在中國不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，批評這明顯就是政治操作，饒縣長是配合中國而起舞。

陳吉仲指出，中國在2021年9月20日，以介殼蟲為由中斷輸入鳳梨釋迦，農委會立即在 9天內提出系統性的檢驗檢疫管理規範給中國審查，包括強化供果園的田間管理，及包裝場的選果清潔管理、出口檢疫等，但始終未得到中國官方回應。

為了幫助鳳梨釋迦的產銷，陳吉仲表示，農委會積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。近兩年累計輔導外銷日、韓、加拿大等中國大陸以外市場，就超過 8000公噸；推廣國內通路行銷合計就有1萬2918公噸，更媒合食品加工採購原料3262公噸。

陳吉仲最後提醒，繼續孤注一擲中國市場，對鳳梨釋迦或台灣農產品發展風險眾所皆知，這兩年台灣有太多農漁產品吃了中國政治操作的虧，但藉機轉骨提升品質、開拓多元外銷市場，就是要讓台灣優質農產品走向世界。對外保護台灣的農漁民及優質產品，是不分中央地方或政治立場，都應該要齊心合作的事情。希望各地方政府能持續與農委會共同合作，一起讓鳳梨釋迦及所有農產品能永續進步。

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農委會陳吉仲鳳梨釋迦饒慶鈴

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