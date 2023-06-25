黑心包裝印刷公司暗吞1.2億！短報空汙費10年　總座父子起訴

▲台中一家包裝事業公司短報空汙費，10年來高達1億2433萬元。（圖／翻攝自層層包裝公司官網）

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中一家自稱有「環保理念」的層層包裝事業公司，因從事凹版印刷，明知製程會產生甲苯、丁酮等污染物，卻為迴避處理成本，10年來短報空汙費高達1億2433萬元。台中地檢署偵結，認為業者貪圖利益、罔顧社會責任，依詐欺、空汙法起訴劉姓總經理和擔任副總的兒子等共5人，並對劉父子檔各求刑4年、2年，公司罰金1000萬元。

起訴書指出，75歲的劉姓總經理和其45歲擔任副總的兒子，明知公司從事凹版印刷，製程會產生甲苯、丁酮等汙染物，也向台中市環保局申請固定污染源操作許可證，每年應按照規定繳納空汙費。但劉總經理卻為了節省開支，指示下屬從2012年起短報空汙費，10年來短報費用從75萬到505萬元不等，金額高達1億2433萬餘元。經環保局分析其申報資料查覺有異，報請檢察官偵辦。

檢方查出，劉總經理指示蔡姓下屬，以許可證所載的許可排放量之原物料使用量為上限，作為每季申報空汙費的原物料使用量，並將「原申報應繳空汙費」和「修改後應繳空汙費」一起載明，上呈給林姓主管、張姓部門主管、劉姓父子簽核，再由蔡上網申報短報的原物料量，以此方式短繳空汙費。

劉男到案後坦承犯行，兒子則表示知情，但未參與決策。檢方認為，層層包裝公司排放空汙，被查獲後也沒繳回犯罪所得，依詐欺、空污法起訴劉姓父子和林、張、蔡共5人，劉姓父子具體求刑4年、2年，公司罰金1000萬元。