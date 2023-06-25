穿插嬌喘、親吻聲…老公行車紀錄器藏「18分鐘撞擊片」！正宮心碎

▲屏東人妻發現老公行車紀錄器內竟有撞擊、女性嬌喘聲，心碎提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名人妻意外發現，丈夫車上的行車紀錄器錄下其他女子的身影，甚至還有親吻、撞擊、嬌喘聲，令她大受打擊，決定向小三提告求償100萬元。法院審理後，判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，丈夫婚後長期與多名異性有疑似不正當交往關係，她考量孩子年幼隱忍，無奈卻喚不回丈夫對於婚姻、家庭的責任心。2022年1月底、2月3日她更在車內行車紀錄器中發現，丈夫與小三在車內親吻、擁抱，同年2月6日更錄下2人在醫院停車場內的「親吻」、「撞擊」、「女性嬌喘」等聲響，讓她決定向小三提告求償100萬元。

小三辯稱，行車紀錄器影片中有多名不同女性出現在畫面中，雖然她在醫院停車場內曾被行車紀錄器拍到經過人夫車輛前方，但卻沒拍到她與人夫有何踰矩畫面出現，單以親密行為聲響，不足以認定行車紀錄器內的女主角就是她；另外，小三指控，人妻提出的影片檔，是在未經人夫同意的狀況下取得，不可以當作證據。

小三表示，就算她曾與人夫發生親密關係，但正宮並沒有證明，她在與人夫交往時，確實知道人夫有婚姻關係存在，她並不是故意侵害正宮的配偶權；退一步言，縱使認定她確實侵害配偶權，人夫應屬於共同侵權行為人，2人應負連帶賠償責任，而人夫已經賠償100萬元給正宮了，自己應該可以免除損害賠償給付義務。

▲人夫偷吃小三玩車震被抓包。（示意圖／視覺中國CFP）

屏東地方法院勘驗行車紀錄器內容指出，透過前後約18分鐘的影片可清晰見聞男女調情聲音，期間還穿插明顯的撞擊聲跟間歇性女性呻吟聲，明顯知曉畫面中應是在進行性行為無誤，法院比對行車紀錄器內女子進出車輛、停車場的時間點，認定在車上發生性行為那名女子就是小三。

法院參考各項事證，審酌小三事發時已41歲，從事醫療行政工作，而正宮因此事件爆發後，與丈夫協議離婚，小三未與其達成和解，認為30萬元金額較為妥當，最後判小三應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。