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他外遇狠甩正宮！交往小三5年「想扶正」　報應來了秒崩潰

 ▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲一名人夫隱瞞已婚身分和小三交往，下場超慘。（示意圖／非當事人／ETtoday資料照）

文／CTWANT

現世報？一名人夫隱瞞有家室，欺騙女同事交往，後來也和正宮離婚，沒想到5年來，女友不斷偷吃，直到現在避不見面，讓他相當心痛，在網路抱怨，掀起一陣討論。

原PO在臉書《匿名公社》透露，5年前公司來了一名女同事，2人相處得很愉快，由於當時婚姻出現危機，他欺騙對方自己已離婚，雙方開始交往，過了1個月他再也受不了良心的譴責，於是坦白一切，希望就此分開，但女同事依舊不願放手，因此讓這段不倫戀持續。

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原PO提到，這幾年他很寵小三女友，「我真的也很愛她，因為對不起她，我也盡量陪她」，後來他也向正宮坦承真實情況，婚姻也因此徹底結束。之後他想讓小三扶正，偏偏對方避不見面，一拖3年就過去了，近日更發現女友出軌，和其他人發生關係並提分手，接著宛如人間蒸發，完全聯絡不到人。

原PO表示，這是他咎由自取，也相信是自己的報應，這段時間找不到人，讓他精神崩潰，到女友家找過1次，被報警說騷擾，第2次連門鈴都還沒按，就被裡面衝出來的3個人圍毆。

原PO坦承放不下5年的感情，但認為自己不該受到這樣的對待，砲轟女友在所有人面前裝得楚楚可憐，其實5年偷吃第3次，而他總是一再的包容原諒，只能恨太過愛女友，付出一切卻得來無情的對待。

經歷曝光後，網友不但不同情，反而留言嘲諷：「別怪她對你無情，當初騙她的人是你，只是你的報應現在才來」、「怎麼來就怎麼去」、「都是互相利用而已，剛好讓你也嚐嚐你前妻的痛苦」、「哈哈，現世報」。

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