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社會 社會焦點 保障人權

人夫月花8萬包養小三！租屋「天天激戰」還送名牌包　正宮怒了

▲▼ ▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲台中一名人夫花8萬包養小三，兩人在外租屋天天激戰。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫上包養網認識小三，還在外租屋共築愛巢，兩人幾乎天天激戰。人夫除了每個月給小三8萬元包養費外，也送小三4萬3600元買YSL包包，並為她付清雷射醫療費12萬元。直到正宮查看人夫手機，發現他竟偷吃，怒將小三告上法院求償80萬元。台中地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。

正宮指控，丈夫在結婚第7年加入「台灣甜心包養網」認識小三，還為她在外租房當同居愛巢，在租賃合約書上表明和小三是情侶關係。小三不只要丈夫每2周給4萬元花用，兩人剛交往9天，小三就向他討4萬3600元買YSL包包，同年9月又要他支付雷射醫療費12萬元。且兩人在去年5月到10的同居期間，幾乎天天發生性行為，直到她偶然查看丈夫手機，才發現這場婚外情，不料丈夫表面答應不再和小三聯絡，暗地裡仍繼續交往，讓她發現後相當痛苦，提告向小三求償80萬元。

全案審理時，小三辯稱人夫在包養網上暱稱為「隨緣」，基本資料顯示「單身」，她並不知道他有配偶，且因人夫對她身體和精神上的侵害，她也上法院核發暫時保護令，可見她已無意和他交往。

不過人夫證稱，他的帳號原本註明「已婚，但一言難盡」，去年6、7月和小三交往後，才和她一起修改。且在去年5月4日兩人認識並相約面談包養費時，小三就知道他已婚，而後小三因工作需北上桃園租屋，兩人於11月就分手了。

法官認為，人夫並無誣陷小三的動機，另查看人夫和小三合照，兩人互動親密，小三在人夫面前穿著裸露，且人夫也支付包養費等情，判小三侵害配偶權數實，要賠正宮50萬元。全案還可上訴。

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