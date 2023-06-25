瓦格納「軍事叛變」對俄衝擊　陸學者：北約或將持續增強援烏大反攻

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的命令下，發動一日叛變，揮軍進逼莫斯科，迫使總統普丁連忙搭機撤離。經過白俄總統斡旋後，瓦格納集團同意撤軍。大陸學者趙隆在《環球網》發文分析瓦格納「軍事叛變」後續影響，可能成為決定烏克蘭危機終局的「灰犀牛事件」，也改變北約對於烏克蘭「大反攻」的成效預期，增強持續援烏。

俄羅斯總統普丁昨24日發表講話，把瓦格納集團最近兩天的行動定性為「軍事叛亂」後，相關事態快速演進。反恐行動框架下，俄武裝力量正展開相關作戰行動。有關這場「叛亂」的原因、影響和走勢，也正受到國際輿論的持續高度關注。

上海國際問題研究院全球治理研究所副所長、研究員趙隆首先分析，瓦格納集團與俄軍方積怨已久，不接受「強行收編」或是引發總決裂的導火索。從法律上講，瓦格納集團作為「私人安保公司」的主要職能，是在戰區為俄政府人員和相關組織提供安保服務。近年來，無論在敘利亞還是非洲，瓦格納集團扮演的角色都非常突出，甚至超出傳統「安保」範疇。

趙隆指出，在烏克蘭戰場，瓦格納集團享有相對靈活的組織、調動和決策空間，在烏克蘭東南部頓巴斯地區取得顯著戰果。但在圍繞巴赫姆特戰役中，瓦格納領導人普里格津多次指責俄國防部人為製造「彈藥緊缺」。普里格津有關俄特別軍事行動沒能達到讓烏克蘭「去軍事化」的目標等尖銳指責以及前線攻防的膠著狀態，進一步加劇雙方矛盾的不可調和性。

趙隆表示，俄國防部6月10日宣佈，為提高「志願部隊」在特別軍事行動區域的效能，要求所有「志願部隊」在7月1日前與國防部簽署合同，該決定被一些輿論渲染為「強行收編」瓦格納。普里格津可能正是因此才不惜將內部矛盾公開化，甚至鋌而走險選擇軍事對抗的手段。

▲「瓦格納集團」（Wagner Group）叛變影響俄軍氣勢。（圖／路透）

他也坦言，這次「叛亂」和衝突可能對烏東戰局產生深遠影響。未來一段時間，俄國防部需在優先「攘外」還是「安內」的兩難中作出選擇。如果不能迅速「平亂」並恢復社會秩序，可能影響俄民眾對軍隊指揮和戰鬥能力的信任，進一步阻礙其前線作戰部署。

趙隆進一步分析，「烏克蘭方面不會輕易放棄時機。」烏軍可能充分利用「叛亂」對俄軍決策、指揮和行動能力造成的影響，積極推進全線大反攻，集中優勢兵力突破俄防線，爭取使俄陷入「腹背受敵」的不利境地。還可能改變北約對烏克蘭「大反攻」的成效預期，增強持續援烏，使北約在定於7月11、12日的維爾紐斯峰會上，給予烏克蘭更為直接的安全保障。

回歸最終政治軍事危機，趙隆指出，起源於瓦格納與俄國防部之間的內部矛盾，隨著軍事因素的介入而升級發酵，的確可能給俄政治格局以及對烏特別軍事行動走向帶來較大影響，在一些人看來甚至可能成為決定烏克蘭危機終局的一個「灰犀牛事件」。

最後，趙隆分析，瓦格納「軍事叛亂」也印證了一些人之前的看法。這類「私人安保公司」雖然具備較高的戰場感知和適應能力，但以退役軍人、囚犯等特殊群體為主體的結構，決定了對其重用依舊是一把「雙刃劍」。如果缺乏適當的法律約束和強制監管，放任此類組織「做大做強」，特別是忽視其與傳統軍隊組織形態的協調與配合，缺乏統一的功能規範和使命塑造，其行為很可能引發難以控制的內鬥，這也將是「叛亂」為各方帶來的啟示之一。