竹北氣爆！16歲少年被炸醒「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北市昨(24日)因瓦斯壓力異常導致中正東路一處大樓9樓氣爆，當時16歲的少年在睡夢中被炸醒，全身91%嚴重灼傷，目前還在林口長庚加護病房插管搶救中。今(25日)少年的舅舅、該棟大樓的主委彭梓銨受訪時紅著眼眶表示，孩子情況真的很嚴重，第一時間全身白，「真的沒有皮了！」

▲16歲少年全身91%灼傷，舅舅說孩子一身白「真的沒有皮了」。（圖／記者陳凱力翻攝）

彭梓銨今受訪時眼眶泛淚，懇求現場媒體、社會大眾幫忙督促縣府「救救孩子」。彭梓銨說，孩子的情況很嚴重，當時在睡夢中發生氣爆，全身91%傷燙傷，第一時間全身都白了，「真的沒有皮了！」

▲舅舅說到孩子情況時一度眼眶泛淚。（圖／記者陳凱力翻攝）

彭梓銨表示，事發當下來不及等救護車，孩子還是他們騎著機車親自送去醫院，救護車是事後才到，「這有什麼用？孩子完全是我姊姊第一時間送到醫院的！」

彭梓銨無奈表示，孩子才16歲、這麼年輕，也沒有做錯什麼，完全是瓦斯的問題導致氣爆，「你們就算承認錯誤又怎麼樣？受傷的是我們啊，往後的復健很痛苦耶！孩子很孝順、很體貼，怎麼會遇到這種事，真的不能理解。」

▼竹北中正東路大樓昨上午傳出瓦斯氣爆。（圖／記者陳凱力攝）