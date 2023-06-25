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超熱卻狂感冒　醫揭密「忘了打開這一機」

中醫認為濕度過高時會產生「濕邪」，會影響呼吸系統導致氣喘、咳嗽，建議適時打開除濕機，搭配電扇就會感到涼爽。（圖／報系資料庫）

▲中醫認為濕度過高時會產生「濕邪」，會影響呼吸系統導致氣喘、咳嗽，建議適時打開除濕機，搭配電扇就會感到涼爽。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆五月被稱為「毒月」，原因就在於非常容易生病，醫師就發現近來因感冒、咳嗽求診的患者不少，由於天氣又濕又熱，許多人猛吹冷氣、電風扇，卻反而不小心著涼。除了適時調整冷氣、電扇的強度之外，醫師表示許多人最常忽略打開除濕機，「濕邪」一旦入侵呼吸系統，就會引起鼻過敏與感冒。另外，許多人夏天常會出現濕疹，醫師也建議多吃葉菜類蔬菜，幫助身體代謝肉類食物，有助於減緩濕疹。

夏天氣候悶熱潮濕，稍微活動一下就會滿身大汗，如果沒有及時擦乾汗水，當心濕疹上身。鄒瑋倫中醫師表示，若是體內排除濕氣的管道阻塞，例如少喝水、不排便，再加上外在環境如熱濕寒夾雜產生濕氣，就會造成濕疹。如果濕疹猶如白心粉圓、且相當密集，較屬於氣虛濕熱體質；濕疹類似紅心粉圓、且零星分布，屬於肝胃火盛體質；如果濕疹彷彿零星的透明珠珠屬於脾虛寒濕體質。可依照體質加以調養身體，例如氣虛就要補氣，可以喝黃耆冬瓜薑絲湯；火旺就多喝薄荷冬瓜茶；濕氣重就吃薏仁小米粥利濕。

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飲食上建議清淡，鄒瑋倫表示，不可吃過多太鹹、油膩、重口味食物，其他如芒果、竹筍、涼拌食物容易引發過敏反應也要避免，平時可以多吃豆腐、白木耳、山藥、薏仁等能夠修復皮膚，而且建議多吃葉菜類如地瓜葉，因為葉菜類不會刺激濕疹症狀，而且能幫助身體代謝。

天氣熱到不行，站在大太陽下很容易汗流不止，此時若狂吹冷氣、電扇，反而容易導致感冒。（示意圖／黃鵬杰攝）

▲天氣熱到不行，站在大太陽下很容易汗流不止，此時若狂吹冷氣、電扇，反而容易導致感冒。（示意圖／CTWANT提供）

另外，天氣雖然愈來愈熱，但感冒、咳嗽的患者卻沒有減少。李琪中醫師表示，就連她自己也常常因為冷氣風口對著吹，因此開始流鼻水、咳嗽。李琪表示，電扇和冷氣的風屬於中醫的「風邪」，是百病之長，所以電扇直接對著身體吹，非常容易導致著涼感冒，如果天氣真的太熱時，她建議打開冷氣讓室內溫度降低，切記別讓冷氣風口直接吹向身體，然後再將電扇作為調節通風的工具，放在較遠的位置，並開啟擺頭功能，或者將電扇的風量開大，但對著牆壁吹讓空氣對流即可。

除此之外，李琪提醒一定要常開除濕機，她表示這是多數人最容易忽略的一點，台灣屬於亞熱帶氣候，環境濕度經常高於75%以上，環境濕度可以視為中醫的「濕邪」，首要影響的就是呼吸系統，像是慢性鼻過敏、長期咳嗽和氣喘。李琪說，許多人平常覺得昏昏沉沉、汗要流不流、身體常有黏膩感的時候，也可能是因為環境太潮濕，她自己平時使用的除濕機具有偵測濕度的功能，超過70%濕度就會開啟，其他如陰天、下雨天或剛下完雨，只要覺得空氣潮濕，她就會適時進行除濕。

李琪表示，有些人擔心人在室內時開啟除濕機會過於乾燥，其實只要控制濕度在60%左右，就會舒適又不會太乾燥，而且有時天氣悶熱時，只要開除濕機搭配電扇，就會頓時覺得乾爽，根本不需要開冷氣，還能節省些微電費。

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