冥婚喜宴好兄弟陪　媒體人還原現場超毛：中間貼1符、空桌也上菜

▲許多地方有冥婚的習俗。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

冥婚是台灣的一種習俗，一般是過世女性嫁給陽間男性，除了各種禁忌，宴客也是不可少。資深媒體人胡孝誠就分享過去參加過的冥婚喜宴經驗，讓他至今難以忘懷，直呼「真的很怪」。

胡孝誠在節目《新聞挖挖哇》透露，26年被前一個很要好的朋友詢問「冥婚好不好？」他聽了滿頭霧水，於是反問對方，才知道友人和附近鄰居是青梅竹馬，從小感情非常好，但長大便逐漸疏離，結果女子後來因為生病過世。女方媽媽提議冥婚，不過友人不同意，即使如此，女方家長依舊不死心，父母直接到友人家中下跪，「我女兒也沒有嫁，不能讓祂變成孤魂野鬼」，最後雙方商量很久，過了將近4個月才成。

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▲胡孝誠分享過去參加冥婚喜宴的經驗。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）



胡孝誠指出，友人故意開嚴苛條件，像是交女友或娶老婆不能拆散、保佑平平安安等，殊不知一擲筊臉歪，因為結果是「聖筊」，不得不接受冥婚。

由於女方在當地有些名望，因此要宴請親朋好友，吃飯時間訂在下午4點半，而且規定要準時，位置總共分3部分，主桌是雙方家長、重要親戚，新人位置友人穿西裝打領帶，新娘則是一個牌位，用紅布蓋起來，氣氛很詭異。

胡孝誠回憶，宴會場地分成2部分，另一部分是用紅線拉過去，中間還貼了1張符，擺了許多空桌，但照常上菜，「就請2邊的靈界朋友，還包括過世的祖先，到那邊用餐」，他坦言吃飯感覺很怪，雖然沒有賓客，但時間到也會撤換菜色，葬儀社還派人在那邊招呼，散會也不會說恭喜，就自行離開，在心中留下深刻的印象。

◎民俗說法，僅供參考。

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