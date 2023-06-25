56歲考27次連續落榜　「高考釘子戶」今年分數更退步…自曝大失誤

▲「高考釘子戶」粱實考了27次高考，成績仍不理想。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

本站曾報導《「高考釘子戶」今年再參戰！落榜26年被嘲笑 妻這原因全力支持他》，中國「高考釘子戶」梁實現年56歲，但屢敗屢戰，不斷參加高考，直到今年已參加27次高考，昨（23日）成績公布，他查詢了自己的分數，總分424分，距離二本線差34分，同時也找到這次失誤的原因，決定明年繼續參加高考。

據《九派新聞》報導，梁實從1983年開始報名高考，在過去18年來，2018年最高考到469分，當年四川理科二本線是458分，一本線是546分，他認為二本學校裡好一點的考不上，決定來年再考。至於最低分，是在2012年的第16次高考，僅考了330分，他將這次考試失利歸因於自己只看書不做題目。

自2021年高考成績仍不理想，梁實從2022年開始選擇文科，猜想要是早幾年選文科，肯定會考到更好的成績，沒想到分數428分，低於文科二本線38分，他覺得自己離川大路還遠，因此明年再戰。

▲粱實把這次的高考成績，歸咎在文科失誤上。（圖／翻攝自微博）



2023年的高考成績出爐，梁實曾表明如果今年能上二本線，進一個滿意的二本大學，他就會去上大學，明年不再參加高考，怎料總分424分，依舊落榜，甚至比去年更退步。

對此梁實又有理由，「我的文綜出現了一個重大失誤，前半部分時間耽擱有點長，想盡量把字寫好一點，後面發現時間不太夠用，到了最後只剩幾分鐘的時候還有兩道大題沒有答」，他表示現在不想過多考慮明年的事，如果明年還參加高考，仍會選擇文科。

消息一出，網友紛紛狠酸：「有的人，非要用27次證明自己的低智商嗎？」、「不要再浪費時間了，好好的生活在當下吧，留給年輕人多點機會，讓我們的國家建設的更加美好吧」、「浪費而已」、「建議去醫院看醫生，或去看心理醫生，都這大年紀了，還陶醉在20歲孩子智商，真無語」。

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