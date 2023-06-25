20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

▲大陸一段實名舉報的視頻近日登上熱搜。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸一段實名舉報的視頻近日登上熱搜，被網友命名為「50歲局長出軌20歲嬌妻」或「50歲局長偷情20歲少婦」事件。據了解，畫面中實名舉報的黑衣男子是一個孩子的父親，他本擁有一個幸福的家庭，妻子20歲貌美如花，但他們的婚姻卻被人插足，而小王是一名50歲局長，對方甚至當著女兒的面親熱。

綜合陸媒報導，當事人透露，某位劉姓局長出軌自家嬌妻夏某，他是在今年的3月份發現的，嬌妻不光跟劉局長外出開房，兩人還一直保持著聯繫。最可惡的是，夏某居然會把劉局長帶回家中，他們當著女兒的面「甜蜜」，導致男子回家後，女兒主動告訴爸爸「有個爺爺跟媽媽親親」。

值得一提的是，劉局長目前已經50歲，嬌妻夏某只有20歲，兩人的年齡差就跟父女倆差不多，讓男子想不明白妻子為何出軌。據男子表示，他已經掌握了雙方出軌證據，包括聊天記錄、開房記錄與視頻。這期間嬌妻一直都很主動，希望劉局長能夠約自己出去，還要求對方開好房間，甚至凌晨一點也要外出相聚。

然而，當男子帶著母親去夏某家討說法，女方的父母卻不支持他跟嬌妻離婚，岳父甚至拿起鎖頭就拍在他頭上。之後岳父還用手勒住了女婿的脖子，要求對方不准公開此事，嬌妻夏某在派出所時也向丈夫放狠話「胳膊擰不過大腿」，希望男子能夠懂事點別聲張。

除此之外，男子還透露嬌妻出軌被曝光後，她就迅速轉移了財產，把家裡能賣的全賣了，還接走了女兒，他只能被迫淨身出戶，連孩子的面都見不到。截至目前，該男子沒有再度回應此事，希望他能夠好好跟妻子解決問題。

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