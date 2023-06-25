　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

大陸一段實名舉報的視頻近日登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一段實名舉報的視頻近日登上熱搜。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸一段實名舉報的視頻近日登上熱搜，被網友命名為「50歲局長出軌20歲嬌妻」或「50歲局長偷情20歲少婦」事件。據了解，畫面中實名舉報的黑衣男子是一個孩子的父親，他本擁有一個幸福的家庭，妻子20歲貌美如花，但他們的婚姻卻被人插足，而小王是一名50歲局長，對方甚至當著女兒的面親熱。

綜合陸媒報導，當事人透露，某位劉姓局長出軌自家嬌妻夏某，他是在今年的3月份發現的，嬌妻不光跟劉局長外出開房，兩人還一直保持著聯繫。最可惡的是，夏某居然會把劉局長帶回家中，他們當著女兒的面「甜蜜」，導致男子回家後，女兒主動告訴爸爸「有個爺爺跟媽媽親親」。

值得一提的是，劉局長目前已經50歲，嬌妻夏某只有20歲，兩人的年齡差就跟父女倆差不多，讓男子想不明白妻子為何出軌。據男子表示，他已經掌握了雙方出軌證據，包括聊天記錄、開房記錄與視頻。這期間嬌妻一直都很主動，希望劉局長能夠約自己出去，還要求對方開好房間，甚至凌晨一點也要外出相聚。

然而，當男子帶著母親去夏某家討說法，女方的父母卻不支持他跟嬌妻離婚，岳父甚至拿起鎖頭就拍在他頭上。之後岳父還用手勒住了女婿的脖子，要求對方不准公開此事，嬌妻夏某在派出所時也向丈夫放狠話「胳膊擰不過大腿」，希望男子能夠懂事點別聲張。

除此之外，男子還透露嬌妻出軌被曝光後，她就迅速轉移了財產，把家裡能賣的全賣了，還接走了女兒，他只能被迫淨身出戶，連孩子的面都見不到。截至目前，該男子沒有再度回應此事，希望他能夠好好跟妻子解決問題。

延伸閱讀
結婚11年…妻開始工作竟外遇　小王身分超驚人「是學校家長委員」
竹北氣爆波及一家3人　16歲少年「9成燒燙傷」插管治療…淚喊：我好衰
挨批假面2／吳姍儒出道10年偶出爭議…徵才文被酸、化妝師有陰影

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝「他」居中斡旋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

56歲考27次連續落榜　「高考釘子戶」今年分數更退步…自曝大失誤

美控4陸企走私芬太尼原料　陸外交部：釣魚執法

《暗黑破壞神4》禁止大陸玩家參加　港澳台除外可挑戰上市活動

端午節一家16口遭下毒！　親友檢查食用油..飄散恐怖臭味

公司逼頂40℃跑5公里　他「快中暑沒跑完」竟遭開除

陸首位聯合國阿勒福贊獎得主！　曾研究台灣阿美、泰雅族祖先根源

國泰航空高速急煞！港女星驚魂　「大家都嚇壞」11人疏散時受傷

氣溫飆到40℃！北京：學校可停課、減課

陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

桃園浩克

瓦格納行為屬「武裝叛變」　普丁：如同在俄羅斯背後捅刀

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

56歲考27次連續落榜　「高考釘子戶」今年分數更退步…自曝大失誤

美控4陸企走私芬太尼原料　陸外交部：釣魚執法

《暗黑破壞神4》禁止大陸玩家參加　港澳台除外可挑戰上市活動

端午節一家16口遭下毒！　親友檢查食用油..飄散恐怖臭味

公司逼頂40℃跑5公里　他「快中暑沒跑完」竟遭開除

陸首位聯合國阿勒福贊獎得主！　曾研究台灣阿美、泰雅族祖先根源

國泰航空高速急煞！港女星驚魂　「大家都嚇壞」11人疏散時受傷

氣溫飆到40℃！北京：學校可停課、減課

陸房市低迷　A股20家房企瀕臨下市

春天不容錯過戀愛番！《放學後失眠的你》失眠夜晚譜出青春、心動物語

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

今起防「劇烈天氣」　強對流擴大時間曝

竹北連環氣爆肇因曝！　市長深夜最新回應

內雙＆單眼皮必學「延伸感眼妝」畫法　矯正、放大眼型更乾淨細緻

收假日國5連塞11小時　「國道11條地雷路段」出爐！好走時段曝

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

大陸熱門新聞

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

56歲27次落榜　高考釘子戶今年更退步

畢典大雨！校長「放棄講稿」讓學生去躲雨

董事長違規開車進長城　

中國年輕人興起「Gap Day」

端午節一家16口遭下毒！　

大連一家6口遭殺害　傳弟屠兄全家

《暗黑破壞神4》禁止大陸玩家參加

公司要求頂40℃跑5公里　他沒跑完竟遭開除

2千年粽子出土內餡未腐

狂嗑番茄腹痛爆！醫竟要她每天喝可樂

美控陸企走私芬太尼　陸外交部：釣魚執法

即／國泰航空客機尾輪疑爆胎　機上18人受傷

國泰航空高速急煞！港女星驚魂　

更多熱門

相關新聞

冥婚喜宴陪吃　媒體人還原現場超毛

冥婚喜宴陪吃　媒體人還原現場超毛

冥婚是台灣的一種習俗，一般是過世女性嫁給陽間男性，除了各種禁忌，宴客也是不可少。資深媒體人胡孝誠分享過去參加過的冥婚喜宴經驗，讓他至今難以忘懷，直呼「真的很怪」。

56歲27次落榜　高考釘子戶今年更退步

56歲27次落榜　高考釘子戶今年更退步

15歲入行當洗頭小妹！她靠「這幾招」年收破百萬

15歲入行當洗頭小妹！她靠「這幾招」年收破百萬

狠母度假10天　16月大女兒在家活活脫水餓死

狠母度假10天　16月大女兒在家活活脫水餓死

七月「4生肖」財運旺炸！屬雞快買刮刮樂

七月「4生肖」財運旺炸！屬雞快買刮刮樂

關鍵字：

周刊王大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

3生肖「端午過後」財運暴漲　屬虎要發了

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面