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「九毒日」曝光！　特別易生病

古人認為農曆五月不宜縱慾，尤其是九毒日之首的端午節，夫妻若是在這天行房，恐怕會影響身體健康。（示意圖／CTWANT資料照）

▲古人認為農曆五月不宜縱慾，尤其是九毒日之首的端午節，夫妻若是在這天行房，恐怕會影響身體健康。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

自古以來總認為農曆五月百病氾濫，因此農歷五月俗稱為「毒月」，其中更點名9天最易傷身損氣的日子，被稱為「九毒日」。而端午節正是九毒日之首，這一天需喝雄黃酒、插艾草等來避邪驅毒，最重要的是不宜有性行為，古人認為此時行房易傷男人元氣，更可能導致猝死，但專家並不認同，反倒認為適度洩火反而對身體比較好，也透露自己的私房養生4寶「蔥、薑、大黃瓜、絲瓜」，藉由食療方式排出濕熱。

古書《傷寒論》認為「五月之時，陽氣在表，胃中虛冷，以陽氣內微」，農曆五月自古以來都被視為「毒月」，尤其有9天特別容易生病，以今年來說，分別是初毒日（農曆5/5~5/7）6/22～6/24、中毒日（農曆5/15~5/17）7/2~7/4、末毒日（農曆5/25～5/27）7/12~7/14。

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端午節的諸多傳統如立蛋、掛艾草等，都有古人傳承的智慧，希望排除邪氣，好讓身體氣血更通暢。（示意圖／侯世駿攝）

▲端午節的諸多傳統如立蛋、掛艾草等，都有古人傳承的智慧，希望排除邪氣，好讓身體氣血更通暢。（示意圖／CTWANT提供）

鄒瑋倫中醫師表示，九毒日是「陰陽交泰」的日子，天氣很熱、濕度又高，所有的陽氣都跑到體表上，但腸胃卻非常虛寒，在這樣的狀態下，如果飲食油膩、又吃很多生冷蔬果如西瓜，很容易導致腸胃消化功能不佳，身體也會感到不舒服。

而端午節是九毒日之首，自古就有許多傳統解毒方式，例如採摘艾葉以辟邪氣，佩戴香囊以清污濁，甚至會禁止夫妻在這一天行房，因為古人認為五毒月充滿邪氣、穢氣，會影響到人的磁場，因此不適合行房，尤其端午當日陽氣旺盛，體力消耗特別快，若是縱慾過度恐影響男性的身體健康，古人甚至會要求妻子在五毒月時回娘家「避風頭」。鄒瑋倫則認為，凡事過度當然不好，但適度洩火反而對身體有益，所以不認同這樣的說法。

「但九毒日的確需要調養身體，首當其衝就是要把身體的濕冷熱毒排出去！」鄒瑋倫建議可以將艾草浸泡水中煮熱後泡腳，若是不耐高溫，也可以用冰鎮方式泡腳；另外，在五毒月時很容易覺得又懶又倦，頭腦昏昏沉沉地什麼都不想做，此時可以擦一些薄荷油、或使用嗅香劑暢通呼吸道，也順便醒腦。

鄒瑋倫也透露自己的五毒月私房養生法，「我在農曆五月時會長期吃一道養生菜，先準備蔥、薑、半條大黃瓜、半條絲瓜，不須爆香，蔥薑直接與大黃瓜先一起煮，主到大黃瓜呈現透明時，再加入絲瓜即可。」鄒瑋倫說，大黃瓜解毒、除濕，再搭配充滿水分的絲瓜，既可除濕熱又能通經絡，非常適合五毒月時食用。

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