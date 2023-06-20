助部落人重返鄉！關山肺病療養院大變身　芥菜種會盼拉一把

▲受邀貴賓共同持鏟動土。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會長年關注原民議題，20日在台東縣關山鎮崁頂段「肺病療養院」舊址，舉辦「Munhuma食農文化教育空間」動土儀式。芥菜種會執行長李肇家指出，「Munhuma食農文化教育空間」預定用地，曾是芥菜種會免費幫助原住民醫治肺病的重要場所，至今持續傳承助人的使命，原址將成為推動原住民食農文化教育、職能培力與創造工作機會的場域，讓部落流失的青壯年重返家鄉。

▲原住民布農族耆老胡金娘以布農族語獻上祝福禱告。

動土儀式於上午10時舉行，會中由台東利稻長老教會Kavas牧師為動土儀式舉行禱告禮拜，花蓮鳳林協同教會高昌勝牧師 （Ad′op Kacaw），和社團法人台灣南島語文生活創意協會馬躍老師，以詩歌分享祝福，動土儀式最後由原住民布農族耆老胡金娘，以布農族語為這塊土地獻上祝福。李肇家執行長邀請包括台東縣張全馨嵐議員、海端鄉胡金至鄉長、海端鄉民代表胡天國等貴賓共襄盛舉。



李肇家執行長表示，芥菜種會關懷兒少、青年與長者需求，尤其是對原民族群的關懷，成立之初即開始醫療救助服務。70年來，芥菜種會仍專注於原民議題，透過「培育、成長、分享、傳承」四大服務理念，藉由承接全台8個原住民族家庭服務中心方案，結合芥菜種會既有認養服務、原鄉部落儲糧點設置等，今年進一步深入原鄉產業發展，培力並創造部落青年工作機會，實踐孫理蓮宣教士「哪裡有需要，就往那裡去」的初衷，把上帝的愛透過助人方式傳遞出去。

▲芥菜種會李肇家執行長表示，透過在這塊地的學習，讓下一代原鄉青年能發揮所長。

張全馨議員表示，一粒麥子一定要落在該去的地方，讓愛發揚光大；這塊地就像是一個創新基地，透過發展教育、文化、農業和食農教育，讓更多人得到更好的幫助。胡金至鄉長也投入有機農業，對這塊地未來發展食農教育非常重視，他感謝芥菜種會帶來的這一把火，就像燈塔的火，讓大家朝向標竿前進。

▲張全馨嵐議員期待「Munhuma食農文化教育空間」能成為更棒的創生基地。

「Munhuma食農文化教育空間」預定地，為芥菜種會創辦人美籍宣教士孫理蓮女士，創辦的肺病療養院舊址。1950年代，山區醫療資源匱乏，原住民飽受肺病所苦，孫理蓮宣教士陸續在南投埔里、花蓮山廣（今佳民村）、屏東新埤、台東新港（今成功鎮）及關山鎮，設置共五間肺病療養院。位在關山的院址，初期以泥土、竹子砌成牆，瓦屋頂和水泥板搭建，孫理蓮後來在寫給美國友人的募款書信提及：「肺病療養院約有50位病患…竹子和泥漿建築的病房，經過颱風吹襲，雨季的雨水滲透，已不適合居住。」在來自海外的捐款支持下，關山肺病療養院於1963年整修重建，進一步改善醫療照顧環境。

▲1957年芥菜種會設置的關山肺病療養院。

來自阿美族的馬躍（Mayaw ihot Cilangasan），對這片土地有很深的情感。肺病療養院關閉後，芥菜種會在此設立學園／學生中心（宿舍），提供來自長濱、光復等外地原住民學生寄宿，40年前馬躍就讀高中時就曾在此生活；離鄉多年的馬躍，再度回到關山崁頂，對這塊土地未來將作為復育傳統文化、發展在地產業的場域，深切期盼，同時也希望將自己擅長的木雕工藝和苧麻編織等傳統技藝分享、傳承給下一代，共同為返鄉部落青年領路，永續部落文化。



目前在新竹尖石、桃園復興、台東蘭嶼，以及芥菜種會花蓮習藝所等地，推動原鄉產業關懷，進行織布工藝、文化導覽、小農走讀等培力，並持續串聯C2C供需平台，達到「共好共生」的永續目標。

「Munhuma食農文化教育空間」預計最快明年開始運作，第一期經費需求536500元，芥菜種會邀請社會大眾一起發揮影響力，推動部落青年返鄉，創造工作機會與原鄉產業永續。

