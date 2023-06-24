嘉義市文化局端午節戲偶大會串　文化藝術道端午

▲▼ 嘉義市文化局端午連假蓷出偶戲大匯演。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

歡慶端午連假，嘉義市政府文化局特別為民眾帶來精彩的傳統藝術演出！「2023嘉義市偶戲大匯演—偶藝風華慶端陽」於在文化局文化廣場輪番上演，首演由來自臺北以親子戲劇為主的「戲偶子劇團」揭開序幕。今(23)日還有一日精采演出，邀請爸爸媽媽帶著孩子們一起來看戲！集合各縣市共10組優秀的劇團接力演出，每個劇團都將精心設計演出劇目和優秀的表演技藝，帶來一場場精彩的傳統藝術饗宴。

▲ 嘉義市偶戲大匯演，文化局長盧怡君親自操弄戲偶 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局長盧怡君表示，藝術薰陶可以從自幼開始培養，透過親子的教育，讓傳統藝術文化得以傳承，保留傳統藝術珍貴的價值。偶戲藝術一直都是相當重要的傳統技藝，也是平易近人的庶民藝術，只要搭好戲台隨處皆可演出，也是我們傳統印象中「到廟口看戲」的熱鬧風景。現場安排有15組好玩好逛的市集攤位，期望為戲迷帶來精彩的活動內容，一起重回舊時風光。

文化局表示，今年的活動是以「偶藝風華慶端陽」做為主題，以端午節裡很重要的「香包」當主題連結。端午節傳統習俗上會縫製添入艾草、雄黃、菖蒲、檀香粉末等香料的香包，目的是為了抗菌防蟲、趨吉避邪等功效，隨著時代轉變，香包的造型越來越多樣，其中以老虎造型為多，希望藉由老虎兇猛的形象，驅走邪魅，因而稱為「虎仔香」。結合這樣的習俗，今年在戲碼的規劃上，也將老虎的話題結合在戲劇之上，如弘宇木偶劇團「十二生肖—虎貓恩仇記」、昇平五洲園「山老虎為何那樣？」、五洲勝義閣掌中劇團「諸羅—虎爺傳奇」、義興閣掌中劇團「舞熊打虎」等戲碼，相信戲迷們一定相當期待！

為了鼓勵家長帶孩子們來看戲，親身體驗偶戲藝術的趣味，兩日的活動準備了體驗及工作坊，歡迎爸爸媽媽來幫孩子報名參加。偶藝工作坊是讓孩子親手來彩繪心目中的手偶，發揮自己的創意繪製出最棒的偶藝角色；偶藝體驗教室則是可以與專業的偶戲老師一起實地操作手偶，站在戲台上模擬演出，兩項課程每日皆提供30位名額，歡迎有興趣的家長及小朋友一起來活動服務台報名參加，活動免費、名額有限，報完為止。

文化局特別提醒，活動兩日準備了「吉祥如意粽」，每日贈送100顆，以祝福參與活動的民眾學業、事業、生活諸事如意，凡事包中！只要在嘉義+1 We Chiayi官方粉絲專頁按讚並分享此次活動的任一貼文至自己的臉書帳號，即可以獲得。詳細資料可至「嘉義+1 We Chiayi」粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/WECHIAYI