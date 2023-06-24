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大陸 大陸焦點 特派現場

端午節一家16口遭下毒！　親友檢查食用油..飄散恐怖臭味

▲▼ 16口人中毒 。（圖／翻攝大象新聞）

▲ 大陸農村發生16口人中毒事件，所幸全員沒有危險。（圖／翻攝大象新聞）

記者任以芳／綜合報導

江西撫州臨川區22日發生一農村家庭聚餐時，16人先後出現身體不適，集體胸悶、肚子痛，緊急送醫。事後，親友檢查燒菜用的菜籽油疑似有濃重的農藥味，懷疑遭人下毒。目前相關人員均無生命危險，警方已介入調查，並對油品抽樣送檢，是否投毒暫時還無定論。

綜合陸媒報導，據知情人胡女士指出，上述事件發生在6月22日（端午節），親友相約前往位於臨川區高坪鎮老趙村坪上自然村的外婆家過節。當天用餐後，16名家族成員陸續出現肚子痛、喉嚨痛、胸悶等症狀，其中一個小孩當場嘔吐。

胡女士說，「我是在自己家吃午飯再去外婆家，到了之後，他們（親屬）就說大家都中毒了，而且地上還放了一桶油，外婆然後打開（油）給我聞，聞到了好重的農藥味。」胡女士表示。

▲▼ 16口人中毒 。（圖／翻攝大象新聞）

▲ 親友發現食用油被倒入農藥。（圖／翻攝大象新聞）

她回憶，當時外婆家廚房裡放了兩桶油，一桶有農藥味，一桶沒有，區別十分明顯。懷疑被人投毒，隨後家人們報了警。

之後，胡女士的親屬們前往醫院檢查肝、腎等器官，結果顯示沒有大問題。她說，「我們把油帶過去想讓醫院檢查一下，但是區級醫院和市級醫院都說化驗不了，現在（親屬們）仍然有些症狀，我們也是等警察那邊的（化驗）結果。」

趙姓村幹部也表示，「（油）聞起來確實有點農藥味，但到底是農藥還是油本身變質，也不好說，得等公安機關結果。異味是有的。」

該名村幹部表示，幾十年來，村裡從來沒有發生過這樣的事情，目前只知道事發農戶跟隔壁某鄰居有點小矛盾，但不是大問題，甚至連吵架都沒有。目前警察已經介入，需要化驗看是否是毒藥。

▼警方介入調查，等食用油化驗結果是否參雜毒藥 。（圖／翻攝大象新聞）

▲▼ 16口人中毒 。（圖／翻攝大象新聞）

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