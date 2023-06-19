獨／就是這瓶！國小生「黃金葛毒害同學」原因曝　15張紙條還原始末

▲台中某國小傳出學生用黃金葛下毒同學，事前還用抽籤方式決定毒物，家屬也拿出加害生互傳的15張「紙條證物」。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市某國小傳出高年級學生使用「黃金葛糖水」毒害同學，受害學生不知情喝下，造成噁心頭暈，離譜事件引起社會議論，因當事人均未滿12歲，現由教育局調查中。家屬出面控訴，拿出加害學生間傳送的紙條，控訴在事發後還稱「那瓶還是要帶著」等語，受害生在事發後，再度發現「黃金葛之液體」出現在加害生座位，嚇得趕緊通報。

受害學生家長獨家接受《ETtoday新聞雲》訪問，只見厚厚一疊資料，將整件事情起因、過程以及目前進度整理好。家長指出，孩子跟加害的4名同學原本關係良好，疑似因孩子負責班上回收工作，身上會有「回收物的味道」，遭人取綽號「小強」，期間也曾要求受害生「離我3公尺」、「你手好髒去洗手」。

▲▼受害學生家屬拿出整件事情始末資料，也拿出許多加害生之間傳遞的「紙條」證物，上頭寫下「黃金葛會口腔刺痛、胃痛而已」。（圖／記者許權毅攝）



受害家屬表示，經由導師介入了解後得知，孩子先前欣賞其中一名加害生，呼喚對方時會用手觸碰對方頭部、手臂，主動幫忙拿考卷、手套等，並曾說「我覺得XX的發育比XX好」，事情經由導師調解，也曾導正孩子不得有類似行為。

▲▼該群加害生製作3個「毒の物」抽籤，最終因黃金葛較好取得，選擇此物。（圖／記者許權毅攝）



不過，加害生疑似仍心懷不滿，和另外3名同學討論起「讓他嚐嚐痛苦的滋味」，過程中用長形紙條做成籤，上面還寫下「毒の物」有夾竹桃、黃金葛以及姑婆芋，最後因黃金葛最容易取得，放棄抽籤。4月27日，加害生要求另名同學從家裡帶來黃金葛，搗碎後加水，趁受害生不在時，利用滴管滴進水壺。見效果不佳，5月4日又再度要下毒，被另名同學發現後舉發。

▲受害學生也曾收到紙條，加害生稱「我和朋友會做好應有的防備」。（圖／記者許權毅攝）



家屬拿出整疊蒐集到的紙條，上頭有加害生寫給彼此，或是傳話給受害生的內容，童言童語的字句，同時也坐實下毒行為。其中一張寫下「黃金葛只會口腔刺痛、胃痛而已」，受害生也曾收到一張寫著「我和我的朋友們討論過，最後決定不再傷害你，也請你不要再靠近我，我再聲明一次，我並不喜歡你！我和我的朋友還是會做好應有的防備」。

▲加害生還傳紙條寫下「那瓶帶著，以防他又對我不利」，後來受害學生也確實在加害生座位發現黃金葛。（圖／記者許權毅攝）



加害生也曾寫紙條給舉發此事的學生，內容寫下「我們決定取消毒他，並且再一次給他警告，但還是要把那瓶帶著，以防他又對我不利。」而導師在第一時間詢問加害生「黃金葛汁」在哪時？加害生稱已經倒掉，不料5月11日，受害生又看見加害生座位下有「黃金葛汁」，證實加害生持續帶著毒物。

▲▼家屬表示，因警方無權受理此案，目前證物黃金葛經由校方封存好，由受害家屬保管，正在尋求機構化驗。（圖／記者許權毅攝）



受害生家屬認為，加害者家長至今沒有當面跟家長道歉，只有向完全不知情的阿公阿嬤說明，難以接受。也擔心，依照現行法律12歲以下除罪化，此案恐怕孩子不用負責，家長也沒有連帶責任。家屬認為，這類狀況涉及校園安全，加害者沒有得到應有的處罰，孩子恐怕不會是最後一個受害者，呼籲修法。

家屬也說，事情發生至今，孩子情緒焦慮，已經有心理諮商師協助處理，這學期也即將結束，就乾脆讓孩子先休息，暫時不用再去學校。