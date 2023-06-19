國小生黃金葛下毒同學...遭控包庇「和家長有交情」　校長回應了

記者許權毅／台中報導

台中市某國小傳出高年級學生使用「黃金葛糖水」毒害同學，受害學生不知情喝下，造成噁心頭暈。家長出面指控，加害者家屬不只「沒道歉」，甚至都能早一步知道受害生家屬要通報霸凌案，懷疑是因為校長跟加害生家屬認識，私下告知「進度」。對此，該校校長坦言先前就認識該名家長，但是都秉持中立原則處理，絕無偏袒。

▲台中某國小黃金葛下毒案，受害家屬控訴，校長因熟識加害者家屬包庇，校長則嚴正否認。（圖／記者許權毅攝，下同）

本案發生在今年4月，台中一名國小生與另外3名同學，使用黃金葛加糖水，加入在受害學生水瓶裡，見「沒什麼效果」，隔一週又再度動手，結果被其他學生發現通報導師，原以為案件就此進入調查階段，該名受害學生在5月11日自行發現「黃金葛」還在加害者座位下，嚇得懷疑要第三度被下藥，趕緊通報老師、家長。

家長指控，校方態度消極，校長甚至是在事發後第13天才親自聯繫，自行調查後發現，校長與加害生家長是同學，先前還曾承包學校工程，認為校長是因此才包庇，私下告知「受害生家屬進度」，並且打算將案件主因推卸給導師督導不周。

面對家長指控，該校校長回應此事，案發之後學校一直保持中立，跟加害者家屬也沒有私下聯繫，就是依據雙方所提疑似性平案件跟霸凌案件進行程序調查。校長坦言，與加害者家長是有認識，但是調查過程中，都是保持行政中立，不偏袒。