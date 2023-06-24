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台灣民意基金會民調：柯文哲好感度未上漲　「民調升因對手出狀況」

▲▼柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，民眾黨總統參選人柯文哲急起直追、在各家民調數據中「坐二望一」，根據台灣民意基金會24日公佈好感度調查顯示，台灣選民對柯文哲的平均感情溫度是53.06度，44.3%民眾對柯有好感、28.2％無感、24.2％反感，和去年12月調查結果並無差異。台灣民意基金會表示，在種情況下若柯文哲民調上漲，問題出在對手出狀況。

民調數據顯示，在二十歲以上台灣人中，有44%對柯文哲有好感，24%對他有反感，28%無感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是53.06度。

台灣民意基金會指出，這樣的溫度，代表一種正面的、微熱的，還算受歡迎的感覺，好但不夠好，尤其對一個正在競逐總統大位的政治人物而言，這種溫度需要加溫，才能成為珍貴的政治資產。

數據顯示：在二十歲以上台灣人中，18%對柯文哲的感情溫度是76-100度以間，非常熱，非常有好感；26%是介於51-75度，相當熱，相當有好感；28%是50度，基本上無感，說不上喜歡或討厭；11%介於25-49度，相當寒冷，相當反感；13%介於0-24度，非常冰冷，非常反感。

和2022年12月調查結果相比，台灣民意基金會表示，可以有四點發現：

第一、全國選民這半年對柯文哲的好感度基本上沒有改變，半年前42.9%，現在44.3%，略增1.4個百分點。值得注意的是，柯文哲從二月投入白沙屯媽祖九天八夜繞境開始，接著造勢不斷，四月訪美、五月宣布參選、六月訪日，馬不停蹄。過程中，不斷拋議題，左右開弓，砲轟兩大黨候選人，全力一搏。但和賴清德一樣，半年過去，並沒顯著增加更多對他有好感的選民。

第二、在反感方面，對柯文哲有反感的選民增加1個百分點，半年前23.2%，現在24.2%。

第三、在無感方面，對柯文哲無感的選民，半年前27.7%，現在28.2%，略增0.5個百分點，等於沒有改變。

第四、從選民對柯文哲的總平均溫度看，半年前平均溫度53.42度，現在53.06度，降低0.36度，也可以說是沒什麼改變。換句話說，半年過去，選民對柯文哲的感情溫度基本不變，沒有變好，也沒有變壞。

台灣民意基金會表示，在這種情況下，如果說，柯文哲這段期間民意支持度有顯著上揚，那肯定不是因為選民對柯文哲感覺不一樣了，而是競爭對手出了狀況。
 

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