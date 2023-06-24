2024總統大選戰術為何？　柯文哲：什麼都沒做對手就自己倒下去

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對2024總統大選，民眾黨主席柯文哲24日接受主持人廖筱君專訪時表示，他沒有什麼戰術，就是每天站著挨打，而且民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜每個都往自己身上砸拳，一下子餵藥案、一下子性騷擾，「我什麼都沒做，對手就自己倒下去。」

主持人廖筱君首先問及侯友宜兩場校園座談會表現如何，柯文哲批評，「慘不忍睹」，這就是侯團隊平常沒有對答的訓練，而他就是每天被媒體堵麥，練習對答習慣了。他說，「一般絕大多數的政治人物不會讓記者隨便問，只有我，反正也沒錢買業配，所以就隨便他們，很習慣被大家問什麼就回答什麼。」

柯文哲也說，最近大家壓力太大，只有他最輕鬆，因為他很自然地選舉，沒什麼壓力，「我們就Do our best，心存善念、盡力而為這樣就好了，當醫生也不是每個都救得回來，問心無愧這樣就好了，不然怎麼辦？」

另對近期民調持續上升，柯文哲笑回，「民調我都看看而已，要投票那天高才有用，平常高要幹什麼？」至於是否會有「柯侯配」或「侯柯配」？柯文哲則回應，「柯侯配」沒那麼容易，國民黨從來沒有做過這種民調，他們不會做的，泱泱大黨一定要有身段，而他就是順其自然，行如流水，國民黨是戰術非常不靈活的政黨，不像民進黨2014禮讓他選台北市長，「民進黨戰術比較靈活，但國民黨很像恐龍，就是這樣慢慢掛掉的。」

主持人廖筱君也反問柯文哲他現在的戰術是什麼？柯文哲透露，他沒有什麼戰術，就是每天站著挨打，「挨打這種戰術就是因為你很耐打，所以我就每天挨打，打到對手沒力氣自己倒下去，不然你告訴我過去一個月我做了什麼？什麼都沒做。賴清德、侯友宜每個都往自己身上砸拳，我還想說奇怪，現在是在做什麼？一下子餵藥案、一下子性騷擾，我什麼都沒做，對手就自己倒下去。」

不過，柯文哲也強調，他還是很認真在工作，只不過他覺得，那種民調變化很大的都不是他的功勞，都是天意與外在環境變化所造成的，他沒那麼厲害，目前連區域立委都找不到人，如果選戰倒數最後兩三個月，小雞在扛母雞的時候，他的缺點就出來了。