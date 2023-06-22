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不讓體重失控！嘉市衛生局呼籲端午節　吃粽子搭配蔬果攝取

▲▼ 嘉市衛生局呼籲市民端午節健康吃粽子 搭配蔬果攝取 健康少負擔 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市衛生局呼籲市民端午節吃粽子搭配蔬果攝取，健康少負擔 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府致力於提倡健康飲食，端午假期來到，無論是鹹粽或甜粽，往往容易攝取過量、造成膳食纖維攝取過少、飲食失衡的狀態，同時也伴隨著體重增加的困擾，市府在端午期間特別貼心的提醒市民朋友要關注粽子所帶來的營養與健康問題，讓大家健康無負擔的共同度過一個美好的端午連假。

而粽子的種類五花八門，有北部粽、南部粽、客家粽、五穀粽、鹼粽，要如何應景吃到好吃的粽子又顧及健康，嘉義市政府衛生局暨社區營養推廣中心營養師分享「吃粽不增重」的四個小撇步：取代正餐、食材巧選、少油少醬、鹼粽減糖，讓大家安心歡度健康端午節。

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▲▼ 嘉市衛生局呼籲市民端午節健康吃粽子 搭配蔬果攝取 健康少負擔 。（圖／嘉義市政府提供）

首先，取代正餐。在吃粽子的當天，可以將粽子當作正餐的一部分，取代午餐或晚餐。這樣一來，可以控制總熱量攝取，避免過量食用其他高熱量的食物。

其次，食材巧選。製作粽子時使用健康的食材，如五穀米、紅豆、綠豆等，這些食材與糯米相比富含纖維及礦物質。

第三，少油少醬。粽子的美味不僅來自於食材本身，還來自於佐料和醬汁。傳統上，人們常常在粽子中添加油脂和醬汁，使其更加香濃。然而，為了保持健康，可以減少或避免使用過多的油脂和醬汁，以降低熱量和脂肪攝入量。最後，鹼粽減糖。傳統的粽子常常添加大量的糖分，使其味道更加甜美。然而，過多的糖分攝入對健康不利，容易導致血糖波動和體重增加。

▲▼ 嘉市衛生局呼籲市民端午節健康吃粽子 搭配蔬果攝取 健康少負擔 。（圖／嘉義市政府提供）

端午過節健康吃粽子的大原則就是不單獨吃粽子，營養師推薦民眾搭配清涼時蔬，如: 涼拌過貓、玉米筍、苦瓜、筊白筍、蘆筍…等，飯後再加上一個拳頭大小的水果。只要跟著營養師的小撇步搭配得當，吃粽子一樣可以吃得均衡又健康。更重要的是飯後適量做運動，可幫助腸道蠕動，又能避免脂肪堆積，大家只要掌握四個吃粽不增重的小撇步，即能輕鬆歡度端午假期。

▲▼ 嘉市衛生局呼籲市民端午節健康吃粽子 搭配蔬果攝取 健康少負擔 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局也提醒慢性病患者或特殊疾病患者，在選擇食物時應先徵詢醫師和營養師的意見。社區營養師製作端午節短影片，教大家如何搭配「我的餐盤」聰明吃，教你吃出好粽點。https://youtu.be/dIK1U5cb-Wo 。

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