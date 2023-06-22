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嘉市長照中心智慧科技守護長者居家安全　救援通報系統再升級　

▲▼ 嘉市長照中心多管齊下關懷獨老　用智慧科技守護長者居家安全 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市長照中心多管齊下關懷獨老　用智慧科技守護長者居家安全 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護獨居長者的居家安全，嘉義市長期照顧管理中心推動「勢大人居家安全智慧觀測服務」，今(21)日由嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋及議長、多位議員、里長一起關心獨居失能長輩在宅安裝緊急連線服務的情形，嘉義市用新科技做到無干擾，且不涉及隱私的方式，顧好獨居失能長者的居家安全，讓出外工作子女放心。

嘉義市黃敏惠市長表示，面臨高齡化社會，截至112年4月底，嘉義市65歲以上人口已達17.87%，略高於全國平均17.81%，面對問題及挑戰，嘉義市衛生局及長照中心超前部署，率先全國於100年將高齡友善城市帶入城市治理，現在更是結合AI數位智慧觀測與時俱進，隨時偵測長者在家中的動態，並且以不干擾、保護隱私，讓子女透過APP輕鬆掌握，無後顧之憂，家屬更安心。市府團隊用疼惜長輩的心，讓長輩活得好、老得慢，每一天過得更快樂、健康安老。

▲▼ 嘉市長照中心多管齊下關懷獨老　用智慧科技守護長者居家安全 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市長照中心用智慧科技守護長者居家安全 ，市長黃敏惠查看科技設備。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，為了結合更多元科技守護嘉義市市民，嘉義市長照中心特別申請112年經濟部中小企業處的「長者照護智慧觀測服務」系統，系統採用全球領先的Wi-Fi感測演算法，透過2-3個感測器，即可感測高風險之獨居長者是否有活動和睡眠等生活日常作息資料，並從手機數據圖表可讓不在身邊的家屬亦能透過手機APP共享查看紀錄，安裝之個案透漏另若系統偵測到長輩長時間未活動會自動提供異常通知，或是長輩日常活動軌跡呈現重大改變時，亦會通知緊急聯絡人以提早介入關心。

▲▼ 嘉市長照中心多管齊下關懷獨老　用智慧科技守護長者居家安全 。（圖／嘉義市政府提供）

元創電子總經理林楠森表示，「長者照護智慧觀測服務」系統無須穿戴、不用攝影機，可安裝於浴廁或房間，無隱私問題，操作安裝也更加舒適便利，可以偵測長者的生活習慣以及休息狀況，並且可以設定即時回報家屬、社工及廠商的時間緊急通知聯絡，目前有四個縣市擁有這套系統，嘉義市是其中之一，讓嘉義市原有的「獨居長者緊急救援通報系統」再升級新科技服務，共同照顧長者的居家安全。

▲▼ 嘉市長照中心多管齊下關懷獨老　用智慧科技守護長者居家安全 。（圖／嘉義市政府提供）

94歲的王阿姨患有輕度失智平常獨自一人在家，阿姨過去曾經在廁所睡著，因此兒子和媳婦相當擔心阿姨又在廁所睡著或是在廁所跌倒，經廠商了解狀況後協助在浴室門口前安裝活動感測器，透過感測器在不侵犯長者隱私下進行活動觀測，並藉由系統後台數據，讓家屬可知道阿姨待在浴室的時間，如果一旦停留超過一定時間，感測器會發簡訊通知家屬，也會通知廠商24小時監控中心提供必要的協助。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，因應超高齡社會來臨失能或高風險獨居長者日益增加，尤其是獨居失能長輩獨自生活在家最怕發生意外，如果沒有及時伸出援手，可能隨時危及生命。為此嘉義市早在98年3月推出「獨居長者緊急救援系統服務」，它須藉由市內電話連結通報主機，且配有報安及緊急求救押扣，隨著科技推陳出新，110年全面增配紅外線感測器，偵測長輩室內活動狀況，後續又因應長輩市內電話使用率逐年下降致使安裝率隨著減少的問題，在111年推出無線通報主機，讓想使用之長輩及家屬，不用額外再申請市內電話即可安裝緊急救援系統，這兩組系統皆可視長輩狀況，不論是視力或聽覺退化均可增加選配設備閃光器、喇叭及訊號中繼器，幫助長輩能運用科技系統即時有效地回應緊急狀況。

衛生局表示，不論健康或亞健康之長輩如有長期照顧服務需要，請趕快拿起市話或手機撥打1966即可洽詢，長照中心將有專人提供服務，協助市民儘早使用長照服務，減輕照顧者負擔，期望藉由公、私協力共同打造「全齡共享 世代宜居」城市。

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