嘉義市敬老愛心乘車卡　7／1起搭台鐵可折抵

▲▼ 嘉義市敬老愛心乘車卡福利再升級！ 7/1起搭台鐵可折抵。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為建構世代宜居的幸福城市，嘉義市政府致力打造悠適生活的都市交通網絡，尤其是在高齡化的趨勢下，嘉義市銀髮族人囗逐年增加、平均年齡層亦越趨高齡，讓長者能夠輕鬆享受「大眾運輸」的便利與安全，是黃敏惠市長最關切的政策之一。

為此市府於109年擴大市公共運輸，引進低底盤電動公車；市府為補足公共運輸服務缺口，規劃3條串連偏郊、市區的「幸福巴士」路線，自111年12月底啟用上路，全路線採7人座巴士並設有無障礙設施，讓全齡市民公共交通搭乘更便捷。「幸福巴士」上路後，提升嘉義市公共運輸涵蓋率由70%至84%；112年7月1日更加入台鐵促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具的友善及多元性計畫，正式與台鐵簽約成為第一階段啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市。

提供長者可負擔易於使用、安全舒適及節能環保的大眾運輸系統是市府核心的施政目標，為此嘉義市成為首波加入啟用敬老乘車卡、愛心卡使用點數乘車的縣市。設籍嘉義市年滿65歲或持有身心障礙證明者，即可申請敬老乘車卡或愛心卡。民眾持卡搭乘台鐵列車時，在乘車區間只要起站或迄站是在台鐵大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站、南靖站其中一站者，得抵扣乘車點數，每(單)趟次補助上限則為20點(換算為20元)。如果搭乘趟次的敬老、愛心票費用是在20元內，就不用支付任何費用；如果超出點數的部分，就會以民眾該卡片的電子錢包餘額扣款。

持用嘉義市敬老、愛心乘車卡的旅客，須經由各車站設置「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。另外，比照電子票證乘車營運規定，持本市敬老、愛心乘車卡可搭乘區間車、區間快車、莒光號、PP推拉式自強號，不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣號列車、普悠瑪號列車、EMU3000型自強號及其他台鐵局指定列車（具專屬性及不發售無座票列車）。部分縣市台鐵站別因未設置專用通道驗票機閘門，因此無法刷卡使用，詳情請依台鐵公告為準。