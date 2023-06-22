實踐「高齡友善示範城市」　嘉義市號召50歲+籌組勇壯樂團

▲▼ 嘉市府邀請50歲以上勇壯世代組樂團 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動嘉義市成為樂齡勇壯城市，嘉義市政府衛生局辦理「全嘉樂起來」系列活動，招生50歲以上勇壯族籌組「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」及「米克斯流行樂團」共6類勇壯樂團，期許帶領全體勇壯族活出壯闊人生，打造時尚印象。嘉義市長黃敏惠特別出席活動，並與在場樂團一同歡唱民歌，邀請所有喜好音樂的勇壯世代把握即日起至6月28日止的報名時間（額滿為止），一同站上圓夢舞台，創建全嘉勇壯風潮。

▲嘉市府邀請50歲以上勇壯世代組樂團，黃敏惠市長領唱 期待「全嘉樂起來」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，高齡化與少子化浪潮是現今全球共同面臨的議題，每個國家與城市都在學習著如何應對。嘉義市走在全國之先、超前部署，在2011年成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，更是全台第一座「高齡友善示範城市」。近年，嘉義市致力於提升50歲後的世代成為「樂齡勇壯」的一代，鼓勵倡議勇壯世代開啟多元的第三人生，期待「全嘉樂起來」系列活動成為起點，讓更多勇壯族以音樂豐富人生。

黃敏惠市長強調，「音樂」在每個世代的生活都扮演著重要的角色，「全嘉樂起來」期待帶領勇壯族找回記憶中熟悉的音樂或年輕時喜愛的音樂，邀請50歲以上的勇壯族籌組「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」及「米克斯流行樂團」等6類勇壯樂團，除米克斯流行樂團需具備演奏基礎外，其餘5類樂團均無需音樂基礎，歡迎所有勇壯的市民們加入，透過音樂讓這座五星幸福城市處處充滿快樂的樂音，時時洋溢幸福的笑聲。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，全嘉樂起來系列活動不只進行音樂培訓及排練，更穿插樂齡律動、舉辦樂團體驗營、烏克麗麗工廠參訪與手作樂器及音樂會欣賞等，內容多元有趣，期許超越健康老化，蛻變為心靈富足的勇壯成長，之後也會為團員量身打造時尚造型，躍上舞台進行4場公開演出與1場成果發表，以及發行人氣樂團單曲，歡迎大家把握機會報名參加，勇壯樂團招生報名資訊請至嘉義市政府衛生局網站（https://health.chiayi.gov.tw/）及嘉市A健康粉絲專頁（https://www.facebook.com/cichb100）查詢。

本日活動邀請成員平均73歲的嘉義市銀采達人弘道嘉西樂團以活潑音樂開場，嘉西樂團常常用動人旋律在社區關懷據點及機構帶動活力與療癒心靈，持續在社會發光發熱，是勇壯樂團的典範。此外，也邀請壯世代教科文協會吳春來顧問、嘉義市公教退休人員協會謝國源理事長、中華樂齡共生學會、橘世代生涯發展中心等團體共襄盛舉，為活動更添熱鬧氣氛。