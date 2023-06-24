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快訊／竹北氣爆增至4傷！整棟大樓88戶水電全停　市長說話了

▲▼竹北今發生多起民宅火警、瓦斯外洩案，竹北市長張朝方回應了。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲竹北今發生多起民宅火警、瓦斯外洩案，市長鄭朝方對此發言。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)上午8時許發生瓦斯加壓站壓力異常，引發多起民宅火警、瓦斯外洩案，119報案電話也被打爆。截至目前為止，消防局共受理竹北15件瓦斯漏氣案、以及15件住宅火警，共有4人受傷，其中1名16歲少年還在加護病房急救，另3人自行就醫後，已出院回家休養。竹北市長鄭朝方也回應，目前政府會盡快排除現場危險，協助安置民眾，讓民眾安心度過端午佳節。

中正東路住宅大樓9樓氣爆造成3人受傷，分別為16歲少年、姊姊及母親，其中少年傷勢最為嚴重，燒傷面積達九成以上，目前送林口長庚插管急救；而姊姊及母親則傷勢較輕微，均無生命危險；爸爸則是外出運動逃過一劫。據了解，目前除了少年一家3人受傷外，又新增1人受到輕傷，已自行就醫。

而這棟有88戶人家的住宅大樓，也因氣爆造成水管破裂，為避免觸電，全數停水停電，正進行搶修中，其中有12戶人家需要安置。對此，竹北市長鄭朝方也出面表示，目前仍有許多消防人員在社區做檢測，希望趕快排除危險，再陸續回復民生供電，對於沒水沒電的民眾會協助安置，讓民眾安心度過端午佳節，也會建請一個單一窗口，專門處理氣爆事件。

稍早瓦斯公司預估，此次災情約影響3百戶。不過里長指出，此次氣爆的大樓就有快百戶人家，而漏氣範圍包含4個里甚至到新埔，被影響的住戶可能高達上千。

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

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