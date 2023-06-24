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救命水龍頭！竹北氣爆9F竄火震碎玻璃　1家3傷急奔1樓沖水降溫

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲竹北瓦斯氣爆，竄火震碎玻璃 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳凱力、陸運陞、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北今(24日)早上8時許，發生多處瓦斯外洩、火警案件，其中中正東路215號9樓民宅最為嚴重，當場發生氣爆竄火震碎玻璃，室內外一片焦黑，16歲少年一家逃出後，自行先在1樓水龍頭沖水後就醫，目擊者看到火勢狂燒時不禁喊「好可怕」。

有目擊者拍下中正東路9樓火災畫面，可看到火勢延燒震碎玻璃，黑煙狂竄，冷氣室外機也被炸到懸掛半空，目擊者不禁喊「不知道有沒有人」、「有沒有叫救護車來」、「好可怕」、「樓上的人逃出來沒，樓上的人要逃出來才行」。

▲▼竹北爆炸 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲16歲少年一家使用水龍頭沖水後就醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

事發時9樓的16歲少年、姊姊、母親，3人逃下樓，在1樓戶外的水龍頭沖水，因少年傷勢較重，姊姊跟母親協助沖水後，2人也自行降溫後就醫。據了解，該起事故共4人受傷，9樓住戶3人以及另處住戶1人，16歲少年全身90%燒燙傷最嚴重，目前在加護病房插管治療，另外姊姊跟母親輕傷，治療後已經出院。

瓦斯公司初估，受影響戶數約有300戶，不過當地里長認為不只，因為光是氣爆大樓就有快百戶人家，而漏氣範圍包含4個里甚至到新埔，被影響的住戶可能高達上千，副縣長陳見賢表示將協助住戶申請國賠。

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