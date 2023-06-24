不讓行人改罰6千　「行人卡在中央分隔島」怎麼辦？交通部下周定案

▲交通部長王國材。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

為洗刷行人地獄汙名，6月30日起不讓行人將加重罰6千元，且要強制上道安講習課程，21日警政署表示，30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓，交通部臨時喊卡，部長王國材表示，下周將針對「行人經過中央分隔島」的裁罰標準討論，希望在保護行人的前提下，也不要造成車流堵塞。

據警方研議，新制路口不停讓行人取締原則，針對「有劃設行穿線的交岔路口」部分，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若駕駛人未立即暫停讓行人先過，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

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不過交通部認為此規定過於嚴格，王國材今日表示，當時與警政署討論修法的氛圍正好是被外媒批為「行人地獄」之際，加上多起重大車禍發生，因此訂定出來的標準比較嚴格。

王國材表示，下周將針對「行人經過中央分隔島」的裁罰標準討論，希望同時達到保護行人及避免車流堵塞的目的。交通部已完成至各縣市的道安視察，各縣市部分路口也已設置行人專用時相或行人綠燈早開等措施。

王國材表示，由於台灣仍有六成駕駛人未養成禮讓行人的習慣，因此短期內必須依靠執法來加以教育，其他包括教育、工程等改善措施也會同步執行。