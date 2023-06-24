　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搜索泰坦號誰買單？美國已花掉3700萬納稅錢　探險公司一毛免付

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲鐵達尼號船頭殘骸附近找到觀光潛艇「泰坦號」的碎片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）探索鐵達尼號殘骸後失聯，22日尋獲殘骸，5名乘客全數被認定死亡。然而，海底近4000公尺深的高難度搜索任務估計已花掉數百萬美元。據專家估算，美國政府迄今已花費約120萬美元（約新台幣3720萬元）搜救，加拿大似乎部署了更多資產，但海洋探險公司可能無需支付搜索費用。

美國納稅人花120萬

根據《華盛頓郵報》與華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的國防預算專家坎森（Mark Cancian）進行的研究和估算，迄今為止，美國政府在尋找失蹤的觀光潛水器「泰坦號」方面已經花費約120萬美元，儘管搜索任務將於23日中午解散，但專家們將繼續遠程調查位在距離鐵達尼號船艏數百英尺處散落的泰坦號殘骸，估計最終費用還會更高。

探險公司要向美國付錢嗎？

2014年至2018年曾任美國海岸防衛隊指揮官的退役海軍上將祖昆夫特（Paul Zukunft）說，泰坦號的運營公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）將不需負責償還政府，「這就和一個普通公民出航後沉船沒什麼不同。我們會出動找回他。但我們不會在事發後要求他們買單。」

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯，美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

▲泰坦號失聯，美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

120萬美元怎麼算的？

報導指出，美方目前大部分成本都來自飛機運行，包含將設備從紐約西部水牛城（Buffalo）運送到加拿大紐芬蘭（Newfoundland）的3架C-17運輸機，往返費用估計要49.1萬美元（約新台幣1520萬元），至少還有1架為了運輸遙控潛水器的C-17從德國出發前往英國，目前不清楚是否已經抵達加拿大。

另外，美國海岸防衛隊與紐約空中國民警衛隊派遣HC-130格鬥王搜救機，前往大西洋上空的飛行成本約39.9萬美元（約新台幣1230萬元）。海岸防衛隊派出的一艘巡邏艇「梧桐號」（Sycamore）在22日確定泰坦號發生內爆時，它仍在前往事發地點的路上，當時已經航行了3天，坎森依相似的海軍艦艇來估計，梧桐號每日航行成本為10萬美元（約新台幣310萬元）。

加拿大可能花更多

考量到加拿大距離失事地點更近，派遣船隻所需時間更短，加國政府在搜索區域部署的資產似乎比美國還多，至於搜索行動付出的成本，加拿大官員則拒絕做出猜測。加拿大漁業海洋與海岸警衛隊部長穆雷（Joyce Murray）22日說，「我不知道成本是多少，但在我看來，這無關緊要。重要的是我們有機會找到這艘潛水器，把人們帶到水面上。」

▲▼載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

▲泰坦號已經發生內爆，碎片沉海底。

美軍「已經付過錢」

截至當地時間23日，美國與加拿大軍方尚未宣布是否參與泰坦號殘骸的深海打撈行動，所有的成本、以及最終將由誰來支付都仍是未知的。美國官員表示目前正在估算成本，五角大廈則透露，軍方動用了含在編列預算內的撥款，所以「這些飛行時間都是已經付過錢的」。但坎森說，美國有可能需要向參與搜索的私人公司設備與研究船付款，此外還有額外的維護、燃料、人力等預料之外的費用。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！9縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
快訊／普丁發表演說！　回應瓦格納叛亂
油箱在另一邊！加油員提醒「汽車開錯道」　慘被亂刀狂刺濺血
快訊／戴資穎闖進冠軍戰！　明挑戰2連霸
NONO婚前「惹火過岳母」！朱海君媽忍N天：現在想怎樣
快訊／信義區1人墜電梯井！　掉進B4無呼吸心跳
NONO侵犯20女…朱海君神隱4天「悄做1動作」急止血
睡前想到一件事！　里長路口遭撞噴慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／普丁：瓦格納行為屬「武裝叛變」　將俄羅斯推向內戰

瓦格納再下一城！　宣布已控制沃羅涅日軍事基地

瓦格納首腦向莫斯科派軍隊　普里格津建議「推翻」軍事領導權

烏高官秀「瓦格納佔領羅斯托夫畫面」：反恐行動才剛開始

俄喊話「瓦格納傭兵」服從普丁！　承諾停止反叛就保障安全

希臘政府無視求救　超載移民船外海翻覆「恐逾600死」

快訊／克里姆林宮：普丁將發表電視演說

搜索泰坦號誰買單？美國已花掉3700萬納稅錢　探險公司一毛免付

北韓「嚴重饑荒」居民自殺率增　糧食價格疫情後瘋狂飆漲

快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！要國防長談判　否則進攻莫斯科

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

快訊／普丁：瓦格納行為屬「武裝叛變」　將俄羅斯推向內戰

瓦格納再下一城！　宣布已控制沃羅涅日軍事基地

瓦格納首腦向莫斯科派軍隊　普里格津建議「推翻」軍事領導權

烏高官秀「瓦格納佔領羅斯托夫畫面」：反恐行動才剛開始

俄喊話「瓦格納傭兵」服從普丁！　承諾停止反叛就保障安全

希臘政府無視求救　超載移民船外海翻覆「恐逾600死」

快訊／克里姆林宮：普丁將發表電視演說

搜索泰坦號誰買單？美國已花掉3700萬納稅錢　探險公司一毛免付

北韓「嚴重饑荒」居民自殺率增　糧食價格疫情後瘋狂飆漲

快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！要國防長談判　否則進攻莫斯科

瞿友寧發聲「將游智煒從劇集除名」！　傳訊本人：儘早出面道歉

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

陳晨威穿教頭球衣「加一號好重」　曾總猛虧：心要帶來

快訊／午後雷雨開炸！9縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

黃子佼疑諷女兒假面　吳宗憲怒回嗆「假訊息」Sandy反應曝光

證件拿出來！借書免費換中信兄弟內野球票　6400張票6／27起兌換

選書太優秀！三民書局設防性騷專區：不管你有多大，NO就是NO

快訊／普丁：瓦格納行為屬「武裝叛變」　將俄羅斯推向內戰

瓦格納再下一城！　宣布已控制沃羅涅日軍事基地

陸首位聯合國阿勒福贊獎得主！　曾研究台灣阿美、泰雅族祖先根源

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

國際熱門新聞

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

新娘氣到走人　原來根本不知要結婚

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

快訊／克里姆林宮：普丁將發表電視演說

連宰3台將闖4強！16歲羽球女神掀轟動

前空姐曝搭機「免費升頭等艙」小技巧

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝光

更多熱門

相關新聞

美、加聯手調查泰坦號內爆事故

美、加聯手調查泰坦號內爆事故

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出訪，不料2小時後於北大西洋發生內爆後解體，船上5人全數罹難，而早在5年前就有專家對泰坦號提出安全質疑，當時卻未獲得海洋之門探險CEO拉許（Stockton Rush）的重視。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與加拿大國家運輸安全調查委員會（TSB）23日皆表示，將對內爆事故展開調查。

泰坦號內爆　CEO曾曝「採非傳統設計」

泰坦號內爆　CEO曾曝「採非傳統設計」

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

泰坦號內爆壓力多大？專家：艾菲爾鐵塔重量

泰坦號內爆壓力多大？專家：艾菲爾鐵塔重量

關鍵字：

鐵達尼號觀光潛艇泰坦號Titan海洋之門OceanGate

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

TOYOTA「新 8人座MPV」登場

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面