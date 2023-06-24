搜索泰坦號誰買單？美國已花掉3700萬納稅錢　探險公司一毛免付

▲鐵達尼號船頭殘骸附近找到觀光潛艇「泰坦號」的碎片。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）探索鐵達尼號殘骸後失聯，22日尋獲殘骸，5名乘客全數被認定死亡。然而，海底近4000公尺深的高難度搜索任務估計已花掉數百萬美元。據專家估算，美國政府迄今已花費約120萬美元（約新台幣3720萬元）搜救，加拿大似乎部署了更多資產，但海洋探險公司可能無需支付搜索費用。

美國納稅人花120萬

根據《華盛頓郵報》與華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的國防預算專家坎森（Mark Cancian）進行的研究和估算，迄今為止，美國政府在尋找失蹤的觀光潛水器「泰坦號」方面已經花費約120萬美元，儘管搜索任務將於23日中午解散，但專家們將繼續遠程調查位在距離鐵達尼號船艏數百英尺處散落的泰坦號殘骸，估計最終費用還會更高。

探險公司要向美國付錢嗎？

2014年至2018年曾任美國海岸防衛隊指揮官的退役海軍上將祖昆夫特（Paul Zukunft）說，泰坦號的運營公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）將不需負責償還政府，「這就和一個普通公民出航後沉船沒什麼不同。我們會出動找回他。但我們不會在事發後要求他們買單。」

▲泰坦號失聯，美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

120萬美元怎麼算的？

報導指出，美方目前大部分成本都來自飛機運行，包含將設備從紐約西部水牛城（Buffalo）運送到加拿大紐芬蘭（Newfoundland）的3架C-17運輸機，往返費用估計要49.1萬美元（約新台幣1520萬元），至少還有1架為了運輸遙控潛水器的C-17從德國出發前往英國，目前不清楚是否已經抵達加拿大。

另外，美國海岸防衛隊與紐約空中國民警衛隊派遣HC-130格鬥王搜救機，前往大西洋上空的飛行成本約39.9萬美元（約新台幣1230萬元）。海岸防衛隊派出的一艘巡邏艇「梧桐號」（Sycamore）在22日確定泰坦號發生內爆時，它仍在前往事發地點的路上，當時已經航行了3天，坎森依相似的海軍艦艇來估計，梧桐號每日航行成本為10萬美元（約新台幣310萬元）。

加拿大可能花更多

考量到加拿大距離失事地點更近，派遣船隻所需時間更短，加國政府在搜索區域部署的資產似乎比美國還多，至於搜索行動付出的成本，加拿大官員則拒絕做出猜測。加拿大漁業海洋與海岸警衛隊部長穆雷（Joyce Murray）22日說，「我不知道成本是多少，但在我看來，這無關緊要。重要的是我們有機會找到這艘潛水器，把人們帶到水面上。」

▲泰坦號已經發生內爆，碎片沉海底。

美軍「已經付過錢」

截至當地時間23日，美國與加拿大軍方尚未宣布是否參與泰坦號殘骸的深海打撈行動，所有的成本、以及最終將由誰來支付都仍是未知的。美國官員表示目前正在估算成本，五角大廈則透露，軍方動用了含在編列預算內的撥款，所以「這些飛行時間都是已經付過錢的」。但坎森說，美國有可能需要向參與搜索的私人公司設備與研究船付款，此外還有額外的維護、燃料、人力等預料之外的費用。