　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

用來探索鐵達尼號殘骸的小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）載有5人，其中包括營運業者執行長拉許（Stockton Rush），失聯多日後，該艘潛水器的殘骸被美國海岸警衛隊尋獲，疑似在深海發生內爆。儘管拉許生前曾表示，該潛水器採用非傳統的設計，不過專家卻表示，該設計反而使潛水器必須承受更大的水壓。

根據《天空新聞》，泰坦號的經營商為「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions），其執行長拉許不僅親自駕駛該艘觀光潛水器，甚至他生前還親自參與泰坦號的設計和製作過程，將泰坦號設計成能夠潛入深海4000公尺的實驗潛水器，滿足科學研究、媒體製作、田野調查等多項用途，他先前曾透露，「我在設計上打破一些規則」。

隨著泰坦號在深海底內爆、5名乘客葬身海底，拉許2021年接受專訪的YouTube影片再度受到世人矚目，他在影片中表示，「為了製造這艘潛水器，我打破了一些（潛水器在設計上）的常規，但我的邏輯和工程都很好，我希望被世人們記住，我是一名創新者。碳纖維和鈦有一個規則，你不能做得像我一樣好，我選擇打破這些規則，這些規則將為他人和社會增加價值，這對我而言就是創新。」

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

報導指出，小型觀光潛水器「泰坦號」並未在美國當地接受註冊，且也沒有在監管安全的國際機構註冊，因此部份專家質疑泰坦號的設計，尤其是在安全問題上缺乏外部專家認證，包括其在製造時所使用的材質、泰坦號非常規的外型，這導致泰坦號必須比其他潛水器承受更重的水壓。

泰坦號使用碳纖維複合材料，且其船體號稱是專為機組人員和乘客設計的細長艙室，這與過往傳統上使用全鈦結構、球型艙室的潛水器不同。

泰坦號長22英尺、重達1萬400公斤，儘管內部體積更大，但最多卻只能載5人，其意味著泰坦號必須承受更大的外部壓力。儘管海洋之門聲稱泰坦號使用的碳纖維和全鈦機構比其他潛水器重量更輕，但專家卻反駁，在承受過大載荷或設計不良而導致應力集中的情況下，會讓碳複合材料的使用壽命受限。

►CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！　9F內部慘況曝光
普丁緊張了！　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌
竹北氣爆瞬間影片曝！大量碎片噴墜　街上人車狂跑
瓦格納叛變！　大量武裝部隊進入俄羅斯畫面曝
NONO曾爆「和AV女優一夜情」！　她認證「尺寸驚人」
不讓行人改罰6千　「行人卡在中央分隔島」怎麼辦？交通部下周定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

普丁24小時監控瓦格納叛變情勢　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌

6歲童校外教學失蹤！竟是「被老師忘在車上」　巴士直接載走

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門

俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢

泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

雙胞胎髮型不同「愈長大愈不像」　人夫做DNA鑑定…竟遇上罕見情況

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

媽見床上有大便質問2汪！　凶手柴開飛機耳心虛瞇眼

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

普丁24小時監控瓦格納叛變情勢　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌

6歲童校外教學失蹤！竟是「被老師忘在車上」　巴士直接載走

武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

女老師誘姦少年「樹林打野戰、校內%%」！　誘：我會吃避孕藥

瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門

俄軍坦克開上街！高度戒備「防瓦格納叛變」　美密切監控情勢

泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

雙胞胎髮型不同「愈長大愈不像」　人夫做DNA鑑定…竟遇上罕見情況

竹北氣爆「冷氣室外機墜落」！9F內部慘況曝光　室內一片焦黑

快訊／日本福島規模4.9地震！最大震度3　宮城、櫪木有感

傳漁場開放探勘寶石珊瑚惹怒漁民　漁業署：目前不會調整

林昭亮澄清又被爆性騷！遭控躺大腿、稱讚胸大問「我可以摸嗎？」

曾銘宗籲國民黨候選人該是團結時候了　李彥秀：我完全支持侯友宜

震撼加盟勇士！　「CP3」保羅：為爭冠我將全力以赴

午後國道11條地雷路段出爐！國五北上車多超塞「車速不到40km」

全民防詐騙！內政部邀吳念真、曹興誠等50名人發聲

謝和弦喊話成立「性專區落地」！　談演藝圈狂爆性騷：幫解決性衝動

快訊／被《人選之人》黃健瑋駁斥趁機性交！「女網友爆輕生」他遺憾發聲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

新娘氣到走人　原來根本不知要結婚

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

連宰3台將闖4強！16歲羽球女神掀轟動

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

前空姐曝搭機「免費升頭等艙」小技巧

祖孫3人蹲坐分隔島　酒駕汽車暴衝「橫掃」全死

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

瓦格納攻進俄羅斯南部　傭兵頭子遭控叛變

更多熱門

相關新聞

4中企涉販運芬太尼原料　在美遭起訴

4中企涉販運芬太尼原料　在美遭起訴

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天宣布，美國政府依販運用於製造芬太尼（fentanyl）的化學原料為名，起訴4家中國公司和8名隸屬這些公司的中國主管及員工。

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

泰坦號CEO生前無視警告　信件曝光

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」

演唱會狂下冰雹！粉絲嚇逃　車窗被擊碎

演唱會狂下冰雹！粉絲嚇逃　車窗被擊碎

泰坦號內爆壓力多大？專家：艾菲爾鐵塔重量

泰坦號內爆壓力多大？專家：艾菲爾鐵塔重量

關鍵字：

北美要聞泰坦號鐵達尼號觀光潛艇失聯內爆

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

快訊／大小S「正式提告葛斯齊」！

男撿手機送派出所竟挨告！警方回應了

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面