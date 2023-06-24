泰坦號下海內爆！CEO曾曝「採非傳統設計」　專家批：承受水壓更重

▲觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

用來探索鐵達尼號殘骸的小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）載有5人，其中包括營運業者執行長拉許（Stockton Rush），失聯多日後，該艘潛水器的殘骸被美國海岸警衛隊尋獲，疑似在深海發生內爆。儘管拉許生前曾表示，該潛水器採用非傳統的設計，不過專家卻表示，該設計反而使潛水器必須承受更大的水壓。

根據《天空新聞》，泰坦號的經營商為「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions），其執行長拉許不僅親自駕駛該艘觀光潛水器，甚至他生前還親自參與泰坦號的設計和製作過程，將泰坦號設計成能夠潛入深海4000公尺的實驗潛水器，滿足科學研究、媒體製作、田野調查等多項用途，他先前曾透露，「我在設計上打破一些規則」。

隨著泰坦號在深海底內爆、5名乘客葬身海底，拉許2021年接受專訪的YouTube影片再度受到世人矚目，他在影片中表示，「為了製造這艘潛水器，我打破了一些（潛水器在設計上）的常規，但我的邏輯和工程都很好，我希望被世人們記住，我是一名創新者。碳纖維和鈦有一個規則，你不能做得像我一樣好，我選擇打破這些規則，這些規則將為他人和社會增加價值，這對我而言就是創新。」

報導指出，小型觀光潛水器「泰坦號」並未在美國當地接受註冊，且也沒有在監管安全的國際機構註冊，因此部份專家質疑泰坦號的設計，尤其是在安全問題上缺乏外部專家認證，包括其在製造時所使用的材質、泰坦號非常規的外型，這導致泰坦號必須比其他潛水器承受更重的水壓。

泰坦號使用碳纖維複合材料，且其船體號稱是專為機組人員和乘客設計的細長艙室，這與過往傳統上使用全鈦結構、球型艙室的潛水器不同。

泰坦號長22英尺、重達1萬400公斤，儘管內部體積更大，但最多卻只能載5人，其意味著泰坦號必須承受更大的外部壓力。儘管海洋之門聲稱泰坦號使用的碳纖維和全鈦機構比其他潛水器重量更輕，但專家卻反駁，在承受過大載荷或設計不良而導致應力集中的情況下，會讓碳複合材料的使用壽命受限。

►CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則