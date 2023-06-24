專家曾勸泰坦號CEO別去「海底墳場」　他不聽勸回「這句話」

記者林彥臣／綜合報導

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海探勘鐵達尼號失聯，22日尋獲殘骸，5名乘客被認定全數罹難，其中一名罹難者為泰坦號的所有人「海洋之門探險（Oceangate Expeditions）」CEO拉許（Stockton Rush）。史密森尼學會航海史館長約翰斯頓（Paul Johnston）其實事前曾經勸阻過拉許，別去「海底墳場」卻被對方一句話反駁。

根據BBC於2022年專訪拉許的內容，他當時表示，「我們要做的就是這個，舉辦一場沉浸式的展覽，你可以放大畫面、仔細觀看細節。」

▲「海洋之門探險」CEO拉許（左）生前經常搭自家潛水器視察。（圖／達志影像／美聯社）



拉許提到，一起下去的其中一人能夠親自操作攝影機，記錄沉船被侵蝕的情況，以及發掘沉船周遭的物種，這麼多年過去，沉船沒有什麼變化，可以看到上層甲板持續崩塌，一些較輕的結構有在崩塌，但並不嚴重，希望能更清楚了解什麼時候會完全垮下來。

史密森尼學會（Smithsonian Institution）航海史館長約翰斯頓則認為，鐵達尼號殘骸能看到的只有柱狀鐵鏽，這些都已經被研究得很徹底，因此生成的細菌也被命名為「鐵達尼鹽單胞菌」。

▲約翰斯頓認為，已經了解鐵達尼號沉船的一切，沒什麼好研究的。（圖／路透社）



約翰斯頓說，「我們了解所有一切，我們有原始造船圖、船上物品，我們知道被侵蝕的情況，我不知道還有什麼好研究的！而且不要忘記，那是一個海底墳場，有1500人死於沉船事故，那麼，你是要去鬼屋探險嗎？」

拉許則認為，「我們的目的是讓人們獲取新的資料，這樣每個人都更能夠理解發生了什麼事。」