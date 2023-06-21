高中職學費全免！教育部：估11.3萬人受益「採外加預算規劃」

▲對於高中職學費全免，教育部指出，政策正研擬中，預估11.3萬人受益。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼昨天教育部研議補助念私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁今（21日）更拋出高中職學費全面免費，教育部指出，為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教育權益均等，教育部刻正研議公私立高中職全面免學費方案，以外加預算方式來規劃，預估受益人數約11.3萬人，相關細節定案後儘速對外公布。

副總統賴清德昨拋出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬的政策，縮減公私立大學的學費落差。而體恤學子的政策不只縮短公立大學學費落差，行政院長陳建仁今天下午還宣布，「高中職學費全面免費」，並且學貸還款期限延長。

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教育部稍早表示，現行高中職學費政策，尚未將就讀「普通科、綜合高中學術學程二、三年級」且「家庭年所得總額超過148萬元」的高級中等學校學生納入全額補助對象，為減輕學生家庭經濟負擔及兼顧受教育權益均等，教育部刻正研議公私立高中職全面免學費方案，以外加預算方式來規劃，預估受益人數約11.3萬人，相關細節定案後儘速對外公布。

根據教育部資料，自103學年度起，依據國教學費政策，已實施高級中等學校免學費方案：目前就讀「高職」者不分公私立學校全面免納學費；高中學生家庭年所得總額為148萬元以下者，不分公私立，皆免納學費；至於家庭年所得總額超過148萬元者，公立高中不補助學費，私立高中則給予定額補助（設籍台北市者6684元，餘設籍其他縣市者5684元）；就讀綜合高中者，高一視為高職生，高二後依學生選擇之學程而定。