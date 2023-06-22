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教育部產學合作2.0「今年釋1.2萬職缺」　學生畢業即就業

▲▼教育部產學合作計畫2.0，今年釋出1.2萬職缺，圖為雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班學生。（圖／教育部提供）

▲教育部產學合作計畫2.0，今年釋出1.2萬職缺，圖為雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班學生實做狀況。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部推動產學攜手合作計畫2.0，讓學生從技術型高中開始，透過建教合作等方式，兼顧學習與就業工作機會，教育部指出，112學年度共有上銀科技等2593家企業，與98所技高、42所技專合作申辦260案，提供約1.2萬個工作機會，全國29歲以下青年、各技術型高中、大專院校學生都可參加。

教育部聯合經濟部、勞動部及國民及學前教育署，推動「教育部產學攜手合作計畫2.0」，讓學生從技術型高中開始，透過建教合作等方式，不僅學習專業知識，也同時在各行各業實作，畢業後經企業聘為正式員工，可以繼續在合作科技大學在職進修。

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根據教育部資料，112學年度共有上銀科技等2593家企業，以及98所技高、42所技專合作，共申辦260案，提供約1.2萬個兼顧學習與就業工作機會，教育部指出，全國29歲以下青年、各技術型高中、大專院校學生都可參加，有意兼顧學習與工作的學子若參與本計畫，在習得一技之長的同時累積實務工作經驗，發掘自我職涯發展的可能性。

教育部舉例說，台灣鑄造品工業同業公會為培育在地企業人才，經教育部媒合國立雲林科大、西螺農工、虎尾農工，合作「智能示範鑄造產學攜手合作專班」，第一屆專班生即將在今年6月畢業，學生不只考取工作所需證照，且薪資也依能力提升。企業也認為，透過計畫培養具有專業能力、解決問題能力、工程倫理、兼具彈性且穩定的人才，讓產業跟人才對接更精準，真正為產業培育人才。

另國立勤益科大也與台中精機公司合作，以目前就讀大二的黃煜棋為例，從大一入廠即以「正式員工」聘任，黃不僅認真學習，遇到不懂的立即發問、並確實做好筆記，學習進度比其他人都快，也展現了很高的配合度；大二開始擔任學弟指導人員，總是細心加耐心的教導學弟，幫助他們能更快速的適應職場與工作內容。目前擔任單體裝配技術員職務，月薪3萬3500元，另外公司還會逐年給予調薪。

▲▼教育部產學合作計畫2.0，今年釋出1.2萬職缺，圖為雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班學生。（圖／教育部提供）

▲教育部產學合作計畫2.0，今年釋出1.2萬職缺，圖為雲科大雲科智能工業製造產學攜手合作專班學生實做畫面。（圖／教育部提供）

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