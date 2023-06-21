　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教部擬攜手企業推博士生獎學金！最高月領7萬「每年3600人受惠」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部研擬推出新的博士生獎學金，念博士最高每月補助7萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

中研院長廖俊智日前提出台灣高教人才斷層危機，為有效吸引有意對研究深造的學子投入長期學術研究，教育部規劃結合學校與企業出資方式，提供博士生獎學金，獎學金分為產學合作與學術發展兩類型，最高每個月可拿到7萬獎學金，每年補助人數高達3600人，但會搭配考核或汰弱機制，學校也要提出博士生整體培育計畫，未來也不排除跟國科會的博士生補助計畫整合，但不會重複補助。

中研院長廖俊智今年三月在立法院提報「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」時指出，台灣高教人才出現斷層危機，台灣面臨就讀博士班誘因、現職高教科研人才待遇、退休所得等三個「偏低」情形，不利國際競爭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了解決高教人才斷層危機，今天在台中靜宜大學舉行的大學教務、校務經營主管聯席會議中，教育部規劃結合「職涯發展與甄別機制」的博士生獎學金，希望藉此吸引有對研究深造的學子投入長期學術研究，每年總名額達到3600人。

根據教育部規劃，博士生獎學金分為產學合作型與學術發展型，產學合作型獎學金金額較高，一年到三年級暫訂每個月提供6萬、6.5萬、7萬獎學金，上述經費中，企業與學校要負責4萬元，政府則是每個月補助2到3萬元，補助人數分別為1200人、960人、720人，受惠人數約佔博士生的22到32％。

另在學術發展型獎學金部分，教育部規劃，一年到三年級暫訂每個月提供3萬、3.5萬、4萬獎學金，上述經費中，企業與學校要負責1.5萬元，政府則是每個月補助1.5到2.5萬元，補助人數分別為300人、240人、180人，受惠人數約佔博士生的6到8％。

教育部高教司長朱俊彰則說，會提出上述的博士生獎學金規劃，主要就是為了解決高教人才斷層問題，尤其不少熱門科系碩士生畢業生在業界相當搶手，動輒年薪超過百萬，但目前念博士提供獎學金只有每月2到3萬元，為了讓這些人繼續深造，所以提出更高的誘因，產學合作型的博士生，一年級就提供每個月6萬補助，並依年級遞增提高補助，最高7萬，並有甄選機制，希望藉此挑選有意願且優秀的博士生。

朱俊彰指出，目前只是規劃案，在徵詢大學端意見後，會向行政院爭取經費，而目前國科會也有針對博士生的獎學金，未來將會和國科會溝通並整合，不會重複補助。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　吳宗憲悲痛回應
快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首發聲
快訊／控炎亞綸「違反意願性行為」！　耀樂：當場驚醒
快訊／耀樂嗆炎亞綸：被爆料才道歉！「偷拍未成年就是違法」
快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭！　「絕對沒有偷拍」
快訊／炎亞綸兩次90度鞠躬道歉！　「讓你承受這些事」
快訊／炎亞綸現身記者會！　男網紅崩潰趴桌
LIVE／控炎亞綸偷拍性愛片　網紅現身說明
快訊／NONO遭控性侵！　10多名被害人私訊曝光
快訊／第一槍！　炎亞綸壓軸表演遭撤銷
炎亞綸拍未成年性愛片慘了！　恐「2大刑罰」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

女吃飽就脹氣！超音波驚見滿肚子石頭　醫挖出「一坨魚子醬」

飛泰國曼谷、清邁「下殺950元」　今起限時開搶！托運行李打5折

高雄爆4醫不當用藥！食藥署近期討論「苯巴比妥複方」納管藥

快訊／炎亞綸捲性醜聞！　台東熱氣球嘉年華取消壓軸演出

視網膜還原「不舒服的那晚」　被女員工撫摸熊抱：她從沒道歉

長榮獲「航空界奧斯卡」肯定！一舉囊括16大獎項

台灣仲夏節登場！4大主軸35項活動吸客　來台外國客將破6百萬大關

教部擬攜手企業推博士生獎學金！最高月領7萬「每年3600人受惠」

台大社會系再傳違反性平事件！系方：充分配合調查

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

女吃飽就脹氣！超音波驚見滿肚子石頭　醫挖出「一坨魚子醬」

飛泰國曼谷、清邁「下殺950元」　今起限時開搶！托運行李打5折

高雄爆4醫不當用藥！食藥署近期討論「苯巴比妥複方」納管藥

快訊／炎亞綸捲性醜聞！　台東熱氣球嘉年華取消壓軸演出

視網膜還原「不舒服的那晚」　被女員工撫摸熊抱：她從沒道歉

長榮獲「航空界奧斯卡」肯定！一舉囊括16大獎項

台灣仲夏節登場！4大主軸35項活動吸客　來台外國客將破6百萬大關

教部擬攜手企業推博士生獎學金！最高月領7萬「每年3600人受惠」

台大社會系再傳違反性平事件！系方：充分配合調查

中共軍事威脅　蔡英文強調2大原則「冷靜不躁進、理性不挑釁」

侯友宜稱中央補助不算多　綠打臉：新北拿308億「全國第二高」

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

IU「10年前抄襲案」紛爭又起！公司怒公開「回信內容」還原真相

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

NONO捲性侵風波「內幕全被爆」！　前老闆吳宗憲悲痛發聲

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

天使再強調不會交易大谷　總管：不用多說看我們戰績

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

生活熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

進入夏至！5生肖運勢最強

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

展瑞讚炎亞綸「勇氣」惹砲火　急回：沒說他對

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

更多熱門

相關新聞

學倫案結果是否公開？學者建議：各校建立程序「校長同意後進行」

學倫案結果是否公開？學者建議：各校建立程序「校長同意後進行」

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致林智堅、鄭文燦碩士論文被撤銷，案發後，外界一直討論學倫案處理結果是否應該公開，學者今（21日）指出，根據國外大學頒授學位規定，除非攸關社會利益且民眾關注案件，原則不公開調查報告，故建議各校將是否公開的決定與考量事項程序化，例如經過某個委員會討論決議，或經校長同意後再進行，若為達教育與警示作用，可以採去識別化方式公開沒急迫性案件。

念私大一年補助2.5萬　教部：最快明年2月實施「每年預算150億」

念私大一年補助2.5萬　教部：最快明年2月實施「每年預算150億」

教育部提升宿舍計畫！近百所大專參與　改善逾6.7萬床

教育部提升宿舍計畫！近百所大專參與　改善逾6.7萬床

教育部放利多！高教深耕二期經費「明年起有感增加」

教育部放利多！高教深耕二期經費「明年起有感增加」

教保員反彈！喊「老師不餵藥」　教育部引法條：應訂託藥措施

教保員反彈！喊「老師不餵藥」　教育部引法條：應訂託藥措施

關鍵字：

教育部高教博士生獎學金業界

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面