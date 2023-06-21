教部擬攜手企業推博士生獎學金！最高月領7萬「每年3600人受惠」

▲教育部研擬推出新的博士生獎學金，念博士最高每月補助7萬元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

中研院長廖俊智日前提出台灣高教人才斷層危機，為有效吸引有意對研究深造的學子投入長期學術研究，教育部規劃結合學校與企業出資方式，提供博士生獎學金，獎學金分為產學合作與學術發展兩類型，最高每個月可拿到7萬獎學金，每年補助人數高達3600人，但會搭配考核或汰弱機制，學校也要提出博士生整體培育計畫，未來也不排除跟國科會的博士生補助計畫整合，但不會重複補助。

中研院長廖俊智今年三月在立法院提報「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」時指出，台灣高教人才出現斷層危機，台灣面臨就讀博士班誘因、現職高教科研人才待遇、退休所得等三個「偏低」情形，不利國際競爭。

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為了解決高教人才斷層危機，今天在台中靜宜大學舉行的大學教務、校務經營主管聯席會議中，教育部規劃結合「職涯發展與甄別機制」的博士生獎學金，希望藉此吸引有對研究深造的學子投入長期學術研究，每年總名額達到3600人。

根據教育部規劃，博士生獎學金分為產學合作型與學術發展型，產學合作型獎學金金額較高，一年到三年級暫訂每個月提供6萬、6.5萬、7萬獎學金，上述經費中，企業與學校要負責4萬元，政府則是每個月補助2到3萬元，補助人數分別為1200人、960人、720人，受惠人數約佔博士生的22到32％。

另在學術發展型獎學金部分，教育部規劃，一年到三年級暫訂每個月提供3萬、3.5萬、4萬獎學金，上述經費中，企業與學校要負責1.5萬元，政府則是每個月補助1.5到2.5萬元，補助人數分別為300人、240人、180人，受惠人數約佔博士生的6到8％。

教育部高教司長朱俊彰則說，會提出上述的博士生獎學金規劃，主要就是為了解決高教人才斷層問題，尤其不少熱門科系碩士生畢業生在業界相當搶手，動輒年薪超過百萬，但目前念博士提供獎學金只有每月2到3萬元，為了讓這些人繼續深造，所以提出更高的誘因，產學合作型的博士生，一年級就提供每個月6萬補助，並依年級遞增提高補助，最高7萬，並有甄選機制，希望藉此挑選有意願且優秀的博士生。

朱俊彰指出，目前只是規劃案，在徵詢大學端意見後，會向行政院爭取經費，而目前國科會也有針對博士生的獎學金，未來將會和國科會溝通並整合，不會重複補助。