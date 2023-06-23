星空聯盟榮獲「SKYTRAX最佳航空聯盟」　連7年奪一大獎

▲星空聯盟獲獎。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

2023年6月23日發稿

星空聯盟在今年度SKYTRAX世界航空公司評比中再次榮獲「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)大獎，聯盟著名的洛杉磯機場貴賓室也連續第七年維持其「全球最佳聯盟貴賓室」(World’s Best Airline Alliance Lounge)的地位，頒獎典禮於巴黎國際航空展上舉行，由星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias代表接受獎項。

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星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，星空聯盟提供無縫綿密的飛航網路，很高興數百萬計的旅客肯定我們的非凡價值，隨著航空旅行愈來愈熱絡，我們歡迎更多的旅客體驗星空聯盟的服務，選擇搭乘26家聯盟成員航空公司。

Theo Panagiotoulias也向團隊表示祝賀，並說道，在艱難的 2022 年，星空聯盟及其成員航空公司的每一位員工辛勤工作帶來了美好的回報，我代表聯盟接下此榮譽，也鼓勵每位在未來展望能夠越來越好。

SKYTRAX被譽為「航空業的奧斯卡」，透過獨立、公正的國際評比，發放六種語言問卷調查，共回收約2,023萬份有效問卷，範圍涵蓋超過100個國家，此次的評比區間為2022年9月至2023年3月。

SKYTRAX自2005年將「全球最佳航空聯盟」(World’s Best Airline Alliance)加入獎項名單，星空聯盟至今已多次獲得此榮耀的肯定。