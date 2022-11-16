星空聯盟連三年奪「全球最佳航空聯盟」大獎　獲頒最佳機場貴賓室

▲星空聯盟連三年奪下「全球最佳航空聯盟」大獎。（圖／長榮航空）

記者李宜秦／台北報導

國籍航空長榮航空隸屬的「星空聯盟」連續三年榮獲World Travel Awards (WTA)評選為全球最佳航空聯盟。在此之前，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也於今年8月舉行的2022年北美地區頒獎典禮上，第三年奪下北美最佳機場貴賓室殊榮。

World Travel Awards迄今已舉辦29屆，旨在表彰旅遊相關業者的卓越貢獻，年度大獎是根據產業專業人士的評價以及消費者問卷調查結果為依據而頒發的獎項。

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星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示，今年適逢星空聯盟成立25週年，也讓這項殊榮更別具意義。星空聯盟成員總計超過40萬名員工，每天為旅客盡心提供安全、便捷的飛航服務，這些獎項肯定他們的付出與努力。

另今年還有多家星空聯盟成員榮獲World Travel Awards殊榮，其中有9家航空公司分別入選21個獎項類別，包括全球最佳頭等艙服務，以及最佳歐洲、大洋洲、亞洲、墨西哥和中美洲等地的傑出航空公司。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟。星空聯盟的飛航網路每日提供超過10,000個班次，飛往184個國家超過1,200個目的地。

星空聯盟現有26家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。